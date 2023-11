Guide Michelin: deux nouveaux restaurants triplement étoilés en Espagne

Le Guide Michelin a ajouté mardi deux nouveaux établissements à sa liste de restaurants triplement étoilés en Espagne, « Disfrutar » (Barcelone) et « Noor » (Cordoue), portant à 15 le nombre de restaurants bénéficiant de cette distinction dans ce pays.

Piloté par les chefs Oriol Castro, Mateu Casañas et Eduard Xatruch, « Disfrutar » disposait déjà de deux étoiles au Michelin depuis 2018 et avait été classé deuxième meilleur restaurant au monde en juin par l’influent palmarès des « 50 Best Restaurants ».

Ses trois chefs, passés par le célèbre restaurant catalan elBulli de Ferran Adrià, aujourd’hui transformé en musée, ont été longuement ovationnés mardi soir à l’annonce de cette troisième étoile, décernée lors d’une soirée de gala à Barcelone.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Etablissement phare de Cordoue, en Andalousie (sud), le restaurant « Noor » disposait lui aussi jusqu’à présent de deux étoiles. Son chef Paco Morales s’est fait connaître pour sa cuisine avant-gardiste inspirée de la culture andalouse.

« Tous ceux qui ont un peu de sensibilité et qui se consacrent à cette profession rêvent toujours de ce moment », a déclaré mardi soir M. Morales, après avoir reçu sa troisième étoile sur scène.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’ensemble des 13 restaurants espagnols qui disposaient déjà de trois étoiles ont conservé leur rang dans cette nouvelle édition du guide Michelin, qui a présenté pour la première fois une liste concernant uniquement l’Espagne et non l’ensemble de la péninsule ibérique.

Les établissements du Portugal doivent faire l’objet d’un guide séparé, qui sera présenté ultérieurement.

Un établissement a fait son entrée dans la catégorie des 2 étoiles espagnols, portant à 32 le nombre d’établissements de cette catégorie: Venta Moncalvillo, du chef Ignacio Echapresto, situé dans un village de La Rioja (nord).

Le célèbre guide culinaire a par ailleurs ajouté 31 établissements à sa liste des restaurants 1 étoile, qui regroupe désormais 225 établissements.

Lire aussi: Les meilleurs restaurants de Belgique selon le Gault & Millau 2024, et toutes les nouveautés