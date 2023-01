La Chapelle devient le premier resto belge réservé aux plus de 18 ans

À La Chapelle, on ne communie pas à l’autel mais bien à table, et de manière plutôt osée s’il vous plaît. Cet établissement de Genk, qui se revendique « restaurant pour pécheurs », vient d’ailleurs de devenir le premier du pays à interdire son entrée aux moins de 18 ans.

Si les restaurants interdits aux enfants ne datent pas d’hier, ils sont, lentement et prudemment – surtout chez nous, plus nombreux ces derniers temps à risquer les foudres d’une partie de leur clientèle pour offrir un entre-soi plus calme aux gourmets adultes. Mais La Chapelle est le premier établissement à réserver l’entrée aux dîneurs majeurs. Un coup marketing? Un prolongement naturel de leur positionnement, plutôt.

Installé sur les ruines d’une chapelle rustique qui s’y tenait il y a 800 ans de ça, le restaurant, dont la carte, entre burgers juteux et pièces de viande imposantes, est une ode aux carnivores, a visiblement intégré l’adage qui veut que « sex sells ». Allusions coquines le long du menu (les entrées sont des « préliminaires » et le ribeye accompagné de beurre de cacahuète au four, est, lui, « orgasmique), distributeur de sextoys, toilettes osées, aucun détail n’a été laissé au hasard.

Pas même le nom des spectacles qui se tiennent chaque lundi à La Chapelle, soit LUST, ou luxure en français, où danseurs, avaleurs d’épées et autres cracheurs de feu font monter la température.

Restreindre notre entrée aux clients majeurs était une évidence, parce que ça correspond à notre concept » explique l’équipe de La Chapelle, pour qui « les pécheurs seront complètement subjugués par l’expérience d’un repas chez nous, entre food porn à table, cocktails enivrants et selfies audacieux dans les toilettes ».

Sexy, oui, mais pas cheap : Angus, Rubia Gallega, Ribeye d’Uruguay, frites à la truffe et alcool japonais, outre la luxure, on défend aussi ici l’idée d’une certaine forme de luxe. Enfin, à condition d’avoir 18 ans, du moins. Et la clientèle, qu’en pense-t-elle?

S’il faut s’en fier aux commentaires enthousiastes laissés sous le post annonçant la restriction de l’accès à La Chapelle, les habitués disent amen. « Joli coup, c’est agréable de se retrouver uniquement entre adultes de temps en temps » s’enthousiasme l’un, tandis qu’une autre, si elle compatit avec sa fille, qui adorait y accompagner ses parents, elle le fait avec suffisamment d’emojis amusés pour laisser comprendre qu’elle n’arrêtera pas de fréquenter le restaurant pour autant. Parce que paradoxalement, ajouter cette contrainte est une forme de libération? « Chacun devrait pouvoir être lui-même, et La Chapelle est l’endroit idéal pour y parvenir » assure encore l’équipe du restaurant limbourgeois. Vous trinquerez bien à ça avec un verre de leur Red Light District?