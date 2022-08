La pomme de terre victime de la sécheresse en France

Alors que la récolte 2022 de pommes de terre s’annonce « catastrophique » en France, en recul « d’au moins 20% par rapport à la moyenne des 20 dernières années », conséquence de la sécheresse historique qui a frappé l’Hexagone, la situation est un peu moins mauvaise en Belgique, selon le syndicat agricole flamand Boerenbond.

Dans notre pays, les producteurs de pommes de terre s’attendent actuellement, toutes variétés de pommes de terre confondues, à un rendement moyen de 40 tonnes par hectare.

L’année dernière, c’était 44 tonnes mais lors de l’année 2018, particulièrement sèche, les rendements n’étaient que de 33,8 tonnes l’hectare. « Ce ne sera pas une année fameuse mais pas non plus catastrophique », résume-t-on au Boerenbond.

« Cela dépendra beaucoup de la région et de la variété cultivée. Par exemple, la bintje est plus sensible à la sécheresse que d’autres variétés. »