L’ancêtre de la « Jupiler » ressuscitée pour les 30 ans de la brasserie de Jupille

Une bière en brassage limité, un verre vintage et une plaque émaillée: voilà les supports historiques exclusifs que « AB InBev » a décidé de lancer pour la région liégeoise dans le cadre des 30 ans de sa brasserie de Jupille-sur-Meuse. C’est en effet en 1992 que le premier brassin a été produit dans la nouvelle brasserie située à Jupille-sur-Meuse, aujourd’hui l’un des cinq plus grands sites de production européen du groupe.

Et à cette occasion, les Liégeois pourront goûter à nouveau l’ancêtre de la célèbre pils « Jupiler »: la « Jupiler Urtyp », brassée dans les années 50 par Albert van Damme, une lager pur malt qui tire à 6,1°. « Pas moins de 10.000 bouteilles de 75 cl seront offertes à nos employés et aux riverains de notre brasserie, et distribuées auprès de plusieurs brasseurs de la région.Ainsi, tout Liégeois qui le souhaite, pourra disposer de sa bouteille », a commenté Kristof Daskalovski, directeur de la brasserie de Jupille.

Et ce n’est pas tout, puisqu’un verre vintage exclusif de 20 cl, également appelé « quinquet » ou « verre hollandais », va être distribué à l’Horeca liégeois: « Ce verre adopte les courbes et le format lisse du verre historique de la ‘Jupiler 5’. Le taureau retrouve également ses formes originelles, sur fond rouge. De l’autre côté, le verre est floqué: ‘Née à Liège 1966’. Un lot de verres est prévu, à offrir aux clients du réseau Horeca de la région liégeoise », a encore expliqué le directeur. Enfin, une série limitée de 100 plaques émaillées « Jupiler –

Née à Liège / 1966″ sera distribuée auprès des partenaires commerciaux à Liège. La brasserie de Jupille sera par ailleurs le théâtre de festivités à l’attention des partenaires d’AB InBev et des voisins de la brasserie le 24 octobre, ainsi que du personnel le 23 octobre.

Les premiers verres vintage ont été distribués avec le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, dans des cafés situés place du Marché à Liège lundi en début de soirée. La brasserie emploie sur son site de Jupille environ 700 personnes, dont 20% proviennent de Liège.