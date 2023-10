Le Meilleur dessert au monde est… la crêpe bretonne

Facile à réaliser même si elle demande un tour de main expériementé, la crêpe vient d’être élue « Dessert préféré au monde ».

Alors qu’il y a une dizaine d’années, un sondage faisait de la crêpe la spécialité régionale française par excellence, un cran, et pas des moindres, vient d’être franchi par la fameuse krampouezh – comme on dit en breton. En effet, la crêpe bretonne vient en effet d’être élu « Meilleur dessert au monde » par les votants du fameux site TasteAtlas.

Une recette simple – de la farine, les oeufs et du lait – mais un savoir-faire ancestral, la crêpe est aujourd’hui et depuis longtemps, un élément du patrimoine breton qui remonterait au 15e siècle, qui s’est depuis exporté aux quatre coins du monde, multipliant les déclinaisons faisant fondre les papilles, comme nul autre pareil. Comme le prouve cette nouvelle reconnaissance du public.

Lire aussi: Crêpes bretonnes, voyage au coeur d’une histoire et d’une culture (vidéo)

Pour parvenir à cette conclusion, le site TasteAtlas a établi un classement des desserts préférés dans le monde, en évaluant l’audience de son site, se basant sur plus de 52.000 votes. Les résultats établissent un top 100 des préparations les plus appréciées, au sommet duquel on trouve: la crêpe bretonne, puis ces neuf autre desserts qui complètent le top 10 :

le bombocado brésilien

le quejo helado péruvien

le tiramuso italien

la crème brûlée française

le dulce de leche argentin

le soufflé au chocoalt français

le sernick polonais

le kaiserschmarrn viennois

le medovik russe

Lire aussi: Sept spécialités gastronomiques bretonnes à la loupe

Lire aussi: Voici où trouver le meilleur kouign amann de la Bruxelles, cette fameuse spécialité bretonne

Lire aussi: La recette originale des crêpes aux pommes de Sophie Le Floch (West End à Bruxelles)