Les premiers maatjes sont arrivés à Ostende

Les premiers maatjes de la saison sont arrivés mercredi à Ostende, donnant lieu cette année à d’importantes réjouissances après des célébrations en mode mineur en raison de la pandémie de coronavirus.

Une fois débarqué sur la terre ferme, le premier tonnelet de maatjes a été porté en cortège entre le Visserskaai et le lieu de dégustation en ville. « Les premiers maatjes sont délicieusement gras, ils glissent en bouche. Ils ont également plus de goût », explique Bart Tommelein, le bourgmestre de la cité balnéaire qui a participé à la première dégustation.

Wendy Van Wanten, la marraine de l’événement est également enthousiaste. « Ils sont très gras et difficiles à saisir mais c’est comme ça que cela doit être. Je les ai aussi trouvés plus gros que les années précédentes. Je suis très fière de pouvoir participer à la promotion des maatjes et c’est une belle tradition qu’il faut maintenir. »