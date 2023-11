L’ingrédient star des cocktails de l’hiver a un goût de sandwich

Nos vies manquent-elles de sel? Si on laissera à chacun·e le soin de répondre métaphoriquement à la question, reste que le chlorure de sodium est un ingrédient toujours plus prisé à nos tables et dans nos verres. D’abord par le biais des olives, de toutes les préparations à l’hiver dernier, et désormais avec l’ingrédient favori du moment des mixologues, le… pickles.

Oui, le cousin ricain (ou germanique, tout dépend à qui on demande) de nos humbles petits cornichons acides. Celui-là même dont les languettes scintillantes ou les spécimens entiers aux airs de concombres miniatures flottent dans des bocaux au jus vert vif, attendant sagement d’être repêchés pour garnir un sandwich, un burger, ou désormais… Un cocktail. Qu’on se le dise: le pickles est en effet le nouvel ingrédient favori des mixologues et autres amateurs de boissons alambiquées, et si, de prime abord, la nouvelle a de quoi surprendre, les convertis l’affirment – y goûter c’est l’adopter.

C’est qu’avec leur saveur complexe, à la fois sucrée et salée, fraîche et acidulée, les pickles offrent à eux tout seuls une profondeur surprenante à la moindre préparation où ils s’invitent. Cela vaut en cuisine, mais aussi, pourquoi pas, derrière un bar.



Swinging pickles

À Londres, les adresses les plus branchées ne jurent en effet plus que par cet ingrédient qui apporte une fraicheur bienvenue aux plus classiques des cocktails. Chez Isabel Mayfair, QG de Sienna Miller, on sert ainsi un Garden Martini, twisté de jus de pickles, tandis qu’à l’hôtel NoMad, il s’agrémente également de poivre de Sichuan pour un rendu encore plus surprenant.



Et s’il bénéficie actuellement d’un engouement remarquable, le mélange de jus de pickles et d’alcool ne date pas d’hier, au contraire. C’est en effet en 2006 que le pickleback, ancêtre des cocktails actuels, voit le jour. Ainsi que le veut la légende, tout commence « dans un bar de Brooklyn, le Bushwick Country Club. Une habituée venue de Floride a surpris Reggie Cunningham, un barman qui travaillait derrière le bar et qui avait la gueule de bois, en train de manger des cornichons McClure à même le bocal. Après avoir remarqué les pickles, l’habituée a demandé un verre de jus de cornichon avec son whisky Old Crow, mais a insisté pour que Cunningham prenne un verre avec elle. C’est à ce moment-là que Cunningham a su qu’il était tombé sur quelque chose ». Et le cocktail et son inventeur d’avoir les honneurs d’un article dans le vénérable New York Times ainsi que de voir apparaître des répliques dans tous les bars branchés outre-Atlantique…

Un océan désormais franchi par le jus de pickles, qui déferle également sur les abreuvoirs du Vieux continent.

Cocktail détonant

Envie d’y goûter? On se lance en douceur, avec un classique revisité, soit le Pickles Martini. Niveau ingrédients, pour réaliser un cocktail, compter 80ml de vodka, 15ml de vermouth sec et 15ml de jus de pickles. Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec des glaçons, secouer énergiquement, servir et déguster glacé.



Bon à savoir: riche en sodium et en potassium, deux électrolytes importants susceptibles d’être perdus en cas de consommation excessive d’alcool, le jus de cornichon pourrait théoriquement aider à atténuer les symptômes de gueule de bois. Même si, s’il est consommé en même temps que des quantités déraisonnables d’alcool, il y a un risque d’annuler ses effets bénéfiques…