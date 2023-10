Plus d’un tiers des produits à base de céréales présentent des résidus de pesticides

Des résidus de pesticides ont été décelés dans plus d’un tiers des produits à base de céréales en Europe, ressort-il d’une étude de l’ONG de défense des consommateurs Foodwatch publiée mardi.

Or les céréales sont omniprésentes et utilisées dans de nombreux produits courants et quotidiens tels que le pain, les pâtes ou la farine. Les supermarchés peuvent et doivent dès lors supprimer les pesticides dans leur production, estime l’organisation.

D’après l’étude de Foodwatch, la production de céréales (blé, maïs, avoine, etc.) contribue de manière significative à l’usage généralisé – et donc, à la contamination de l’environnement et à l’ingestion – de pesticides dans l’Union européenne. Les distributeurs négligent cependant souvent ce sujet par rapport aux résidus de pesticides sur les fruits et légumes.

« Mais il est temps de s’y attaquer, ce que ne font pas les supermarchés », déplore l’ONG alors qu’en Europe, la production de céréales couvre tout de même 50% des surfaces cultivées, soit l’équivalent de plus 81 millions de terrains de football. Ceux-ci sont en effet traités, en moyenne, 4 à 6 fois par des pesticides chaque année. Selon les conclusions de Foodwatch, sur 2.234 échantillons de céréales et produits à base de céréales issus de l’agriculture conventionnelle (et donc non bio, NDLR), 37% (soit 837) contenaient un ou plusieurs pesticides. Parmi ceux-ci, 18 résidus dans 14 échantillons dépassaient les limites maximales en la matière.

La prévalence des résidus de pesticides varie en outre considérablement, ajoute l’ONG, passant de moins de 10% dans les échantillons de grain d’épeautre et de seigle à près de 90% dans le pain et les petits pains de blé. Foodwatch a donc décidé d’interpeller les grandes chaînes de supermarchés de France, d’Allemagne et des Pays-Bas en leur demandant de s’engager à ne vendre que des produits à base de céréales produites sans pesticides.

Lire aussi: La nourriture ultra-transformée est partout: voici 13 produits plus transformés et contenant plus d’additifs qu’on imagine