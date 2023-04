Des cartons de pizza recyclables? C’est possible!

Chaque année, en Belgique, 16 millions de boîtes à pizza sont jetées sans pourvoir être recyclées… à cause de la graisse imprégnant le carton. Ancien fonctionnaire européen, le restaurateur Stefano Napoli, un nom prédestiné, lance des contenants à pizza réutilisables via l’application Vytal. Il suffit de scanner un code QR et de retourner la boîte endéans les 14 jours. En France, en Autriche et en Allemagne, ce système a déjà permis de remplacer plus de 6 millions d’emballages (pour un taux de retour de 99%).

