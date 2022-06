Dix adresses incontournables pour déguster une pizza en Wallonie et à Bruxelles

Please write your introduction text here

Lire aussi | Pizza Mania: le classique italien fait sa révolution

La Bottega della Pizza, Saint-Gilles et Bruxelles-Ville, bottegadellapizza.be

Les Italiens Roberto Casula et Matteo Ciavarella étaient bien décidés à implanter la véritable pizza à Bruxelles. Ils ont ainsi ouvert une minuscule pizzeria, où l’on s’imagine dans un quartier ouvrier italien. Puis ils ont inauguré une deuxième enseigne, un peu plus spacieuse et confortable, dans le quartier du Sablon. Roberto Casula, qui a étudié dans une académie de pizza à Naples, en est le pizzaiolo.

Marcella, Ixelles, marcellapizzeria.it

L’un des propriétaires tenait à cette adresse une cave à vins. D’ailleurs, pour une pizzeria, la carte des boissons est particulièrement élaborée. La pâte est à la fois élastique et croustillante, et se situe quelque part entre les variétés napolitaine et romaine. Les garnitures sont originales et raffinées. Détail cocasse: l’adresse Web utilise le suffixe italien.

Nona, Bruxelles-Ville, nonalife.com

Cette pizzeria branchée est ouverte tous les jours en continu de midi jusque tard dans la nuit. Le propriétaire, Sebastian Dupont, originaire de Courtrai et ancien banquier à Londres, s’est inspiré des établissements de restauration contemporains de la capitale britannique. La pizza napolitaine est préparée ici avec des ingrédients belges bio dans un four à pizza chauffé au bois.

O’ Sole Mio, Liège, osolemioliege.be

Si cette adresse de poche installée juste à côté de l’antenne locale de Sudpresse a une déco sans prétention, ses pizzas, elles, sont adoubées par les puristes comme étant les meilleures de Liège. Soit une pâte moelleuse et aérienne à la napolitaine, généreusement garnie et savoureuse jusqu’à la croûte, gonflée à souhait. Un régal authentique.

Otomat, Bruxelles-Ville et Etterbeek, otomat.be

Un concept créatif signé par les anciens propriétaires d’Ellis Gourmet Burger, soit le mariage de la Belgique avec l’Italie. La Duvel s’est ainsi fait une place dans la recette: la levure de bière est utilisée pour faire lever la pâte. Les noms sont branchés (Pumpkin Jack Flash, Little Red Courgette, Mega Vega), les garnitures originales et parfois typiquement belges, comme le vol-au-vent et le waterzooi.

La Piola, Saint-Josse-ten-Noode, lapiolapizza.com

Pizzeria primée, figurant notamment à la huitième place du classement européen des 50 meilleures pizzas de l’an dernier. Le chef pizzaïolo Francesco Martini propose plus de soixante variantes, dont la moins connue, la calzone, une version pliée. Tout ici est italien, jusqu’à la carte des vins, qui compte plus de 40 références de là-bas.

Standard, Saint-Gilles, standardpizza.be

Après s’être installée à proximité du restaurant étoilé The Jane, l’enseigne a récemment ouvert un deuxième établissement à Saint-Gilles. Les pizzas au levain sont préparées avec des herbes et des légumes bio locaux. Les garnitures suivent également les saisons.

Marghè, Liège, @marghe2.0

Nommée en hommage à la célébrissime margherita, cette pizzeria au décor aussi branché que les gourmands qui s’y pressent est la deuxième enseigne du patron du Maccione, dont la renommée des pizzas a largement dépassé les frontières de Tongres. On vient ici tant pour le cadre que pour la cuisine et les succulentes pizzas napolitaines aux garnitures modernes, entre nduja-salami piquant-fior di latte et thon-tomates jaunes-olives.

Osteria Romana, Charleroi, osteria-romana-charleroi.be

Plébiscitée par une clientèle d’habitués, qui n’hésitent pas à la qualifier de meilleure pizzeria de la région, l’adresse propose un grand choix de pinse rouges (avec coulis de tomates) et blanches, parmi lesquelles, lorsqu’ils sont en saison, une version particulièrement gourmande aux cèpes, gorgonzola, mozzarella fior di latte et noix.

AP Pizza Street Food, Mons, ap-pizza-street-food.be

«AP», ce sont les initiales du maître des lieux, Antonio Perdighe. Sa pizza signature? La Primavera, mariage de stracciatella di buffala, saumon fumé, pistaches et crème d’asperges vertes, à ne pas manquer lors de votre visite.