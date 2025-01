Épiphanie : voici 8 adresses où acheter sa galette des rois cette année

Alors que les fêtes viennent de tirer leur révérence, un dernier moment festif (et gourmand) reste à l’horizon : l’Épiphanie. Et voici 8 endroits où shopper la vôtre pour vous régaler, et peut-être gagner la fève.

Après les bûches de Noël, place à la galette des rois ! Généreuse avec son bon goût de frangipane (mais pas que) cette pâtisserie a le vent en poupe. Alors qu’avant les boulangers et pâtissiers pouvaient souffler après la folie des fêtes de fin d’année, celles-ci jouent de plus en plus les prolongations, et ce jusqu’au 6 janvier. « La quantité de production devient de plus en plus comparable avec la période de Noël », assure le président de la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie, Albert Denoncin auprès de Belga, avant d’ajouter que cette hausse est bien accueillie par le secteur.

Preuve supplémentaire de cet engouement pour la galette, jeudi se tenait la première édition du concours de la « meilleure galette artisanale et durable de Bruxelles », organisé en collaboration par Mingle et l’ASBL Tartines et Boterham. Envie de tenter de gagner la fève et de vous régaler ? Voici 8 enseignes où shopper cette douceur aux amandes.



Boulengier, à Bruxelles

A la tête du classement établi par Tartines et Boterham, on retrouve Boulengier. L’adresse saint-Gilloise a ouvert ses portes en 2018 et réunit avec brio traditions belges et françaises, et depuis régale le quartier. Ici, la galette est maitrisée à la perfection.



Cette année, la galette s’accompagne également d’une fève en verre qui a été fabriquée par la Faïencerie de Clamecy. Elle se décline en format individuel, pour les gourmands ou à partager, entre 4 ou 6 personnes.



Avenue Jean Volders, 11, 1060 Saint-Gilles. Plus d’infos

Les tartes de Françoise

On ne présente plus les célèbre Tartes de Françoise qui régale les gourmands de ses savoureuses créations tant salées que sucrées depuis plusieurs années déjà. Pour cette année, la célèbre enseigne propose trois variations de sa galette.

Une première, plus traditionnelle à la frangipane, une autre ultra régressive à la pomme et une dernière gourmande à souhait à la crème de frangipane à la noisette et au cacao, parsemée de pépites de chocolats. Le tout, est disponible pour 6 ou 8 personnes.



Maison Dandoy, à Bruxelles

Autre maison de bouche emblématique de Bruxelles, Dandoy -réputé pour ses spéculoos, pains à la grecque et gaufres – a ouvert ses portes en 1829 et s’est imposé comme un incontournable pour tout gourmand qui se respecte.



Pour cette année, la Maison bruxelloise propose deux variations autour de la galette des rois. Une première, plus traditionnelle aux amandes et une seconde au spéculoos, véritable spécialité de la maison. Les fèves, à base de porcelaine sont créées par deux artistes bruxelloises, Hélène Drénout et Hélène Bedouet. Les tartes peuvent régaler jusqu’à 8 gourmands.



Hermine, à Bruxelles

Autre adresse récompensée par le concours de la meilleure galette des rois artisanales de Bruxelles, Hermine s’est hissée à la seconde place du classement. Portée par Anna Le Saux plus en forme que jamais, l’enseigne de pâtisserie fine s’était aussi faite remarquer pour ses kouign-amann, aligne ici une version de la galette des rois traditionnelle à partir d’ingrédients frais et locaux. Le tout, en taille unique pour 4 à 6 personnes.



Chau. de Boondael 246, 1050 Ixelles. Plus d’infos

Koulepis, à Bruxelles

Le plus grec des pâtissiers bruxellois affiche aussi un joli assortiment de galettes cette année. Dans ses magasins, il propose trois variantes de la gourmandise. Une première qui associe la pomme et le caramel, une seconde plus classique aux amandes et une dernière à la noisette et au chocolat. Idéale pour 6 personnes.



Rue du Page 85, 1050 Ixelles et Rue Charles Degroux 3, 1040 Etterbeek. Plus d’infos

Fiston, à Bruxelles

L’adresse a tout juste ouvert à l’été dernier dans le quartier de Georges-Henri et elle se fait déjà (bien) remarquer. Tellement, qu’entre ses cinnamon buns, croissants à la crème et brioches, sa galette des rois a décroché la troisième place du concours organisé par Tartines et Boterham.

Pour sa première galette, l’enseigne mise sur une préparation pour 6 à 8 personnes fait à partir d’une pâte feuilletée inversée, légère et croustillante. À l’intérieur, une crème frangipane gourmande à base de vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d’amandes entières sélectionnées avec soin.



Av. Georges Henri 359, 1200 Bruxelles. Plus d’infos

Ducobu à Waterloo

Ce n’est pas une, ni deux, ni même trois mais bien quatre variantes de la galette des rois que le maître pâtissier Marc Ducobu aligne cette année pour l’Épiphanie. On retrouve des versions plus classiques, une galette nature, une autre aux pommes et abricots et une troisième au chocolat. La quatrième, la folie du chef, ne sera disponible que les 4,5 et 6 janvier. Plus exclusive, elle associe une crème d’amandes avec des noix de pécan caramélisées et de la vanille de Madagascar.



Rue de la Station 16, 1410 Waterloo. Plus d’infos

Une gaufrette saperlipopette à Liège

Direction le cœur de la Cité Ardente pour (re)découvrir une enseigne gourmande à souhait qui régale depuis plusieurs années déjà les principautaires. Chez une gaufrette saperlipopette, la gourmandise est un art qui a été parfaitement maitrisé. Pour cette année, l’enseigne propose deux variantes de la galette des rois : une première à la crème d’amandes et une seconde à la compote de pommes. Elles sont à dévorer à 4, 6 ou 8 personnes.



Rue des Mineurs 18, 4000 Liège et Rue des Mineurs 7, 4000 Liège. Plus d’infos