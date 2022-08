La Belgique, deuxième exportatrice de bières d’Europe

Les Pays-Bas produisent et exportent plus de bière que la Belgique selon des données d’Eurostat pour 2021. Avec environ 1,9 milliard de litres exportés l’année dernière, nos voisins néerlandais sont même les plus grands exportateurs de bière de l’Union européenne.

Avec 1,7 milliard de litres de bière exportés en 2021, ce qui représente 19% des exportations de l’UE, la Belgique doit se contenter de la deuxième place dans ce classement. Les bières sans alcool n’entrent pas dans le calcul des quantités exportées.

L »Allemagne, où la consommation de bière est très élevée, reste le plus gros producteur en Europe avec 7,5 milliards de litres produits soit près d’un quart de la bière brassée sur le Vieux Continent. Les Allemands en ont exporté 1,6 milliard de litres l’année dernière et occupent donc la troisième place du podium.

L’Allemagne est suivie par la Pologne et l’Espagne qui sont ex-aequo avec 3,7 milliards de litres produits. Viennent ensuite les Pays-Bas qui en ont produit 2,5 milliards de litres en 2021. La Belgique ne figure pas dans le top 5 des producteurs.

En 2021, un total de 33,1 milliards de litres de bières a été brassé dans l’UE, soit 3% de plus qu’en 2020. Cela correspond à une moyenne de 78 litres de bière produits par Européen.

Près de 41% de la bière produite dans l’UE est exportée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. En 2021, avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie était le troisième plus gros importateur de bières brassées en Europe