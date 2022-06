La framboise, un des trésors de l’été (+recettes)

Fruit d’été apprécié des cuisiniers et des enfants, la framboise fait partie de ces productions de Mère Nature qui parvient à nous plonger dans les réminiscences de l’enfance et de la tradition pâtissière. Voici tous ces secrets.

La framboise est le fruit d’un arbrisseau sans doute originaire d’Extrême-Orient. On a ainsi retrouvé des traces de framboises sauvages dans des colonies de peuplement préhistoriques en Chine. La première variété de framboisier cultivée en Europe est le Rubus idaeus, ou framboisier rose. Les espèces ne cessent de s’améliorer au cours du XVIIIe siècle, mais ce n’est qu’au siècle suivant qu’elles sont plantées à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord.

© Getty

Les tiges épineuses du framboisier portent des fleurs d’un blanc délicat dont sont issues les framboises. Tout comme les mûres, les framboises sont des fruits composés d’un ensemble de petites drupes. La partie blanche au milieu est en fait le réceptacle de la fleur.

Il existe des framboises noires ou jaunes

Les framboises sont généralement rouges, mais elles peuvent aussi être noires, jaunes, orange ou même blanches. Les noires sont souvent confondues avec les mûres, mais ces dernières sont dépourvues de duvet. Ne lavez pas les framboises: elles absorbent facilement l’eau et perdent très vite leur arôme délicat. Elles se couvrent alors presque immédiatement de moisissures.

Les framboises ne mûrissent plus après la cueillette. Cueillies le matin, elles ont une saveur plus douce et conservent leur fraîcheur plus longtemps.

Les meilleurs mois pour la consommer vont de juillet à septembre, mais on en trouve déjà dans son jardin. La framboise est riche en vitamine C et B, mais aussi des minéraux et des oligo-éléments comme du cuivre, fer, manganèse, magnésium. Ce fruit rouge est aussi riche en fibre et donc un bon allié contre la constipation.

© Getty

En cuisine, leur forte acidité en fait un ingrédient parfait pour agrémenter les préparations de poissons, surtout blancs ou crus, comme le saumon. Elles accompagnent bien la volaille et le gibier, sans oublier naturellement les desserts.

Recettes

Plat:

Salade estivale aux tomates, framboises et oignons rouges

Cailles épicées à la marinade de framboises et de grenade

Salade de framboise et magret de canard

Desserts

Soupe de chocolat amer, espuma à la framboise

Gâteaux de riz au lait de coco et coulis de framboises

Recette: Sorbet à la Kriek et aux framboises

Recette des Gaufres aux groseilles et framboises

Recette de la Tarte amandine aux fruits rouges, fleurs du jardin du Septime

Blanc-manger aux spéculoos, citron vert et coulis de framboises

Sablés express citron-framboises

Cuir de fruits aux framboises et à l’eau de rose

Une recette raffinée de framboises au fromage blanc de Niels Brants