On a testé (et classé): les meilleurs burgers végétariens

Vous avez envie d’un cheeseburger classique mais vous ne mangez pas de viande ? De nombreux producteurs de produits végétaux proposent aujourd’hui des alternatives savoureuses. Notre jury a relevé le défi et mis à l’épreuve 6 burgers végétariens. Découvrez ici le burger que nous avons unanimement élu numéro un.

Le jury

Lara Laporte (30 ans) : Flexitarienne, toujours ouverte aux bonnes alternatives végétariennes.

Flexitarienne, toujours ouverte aux bonnes alternatives végétariennes. Lotte Philipsen (33 ans) : Mange végétarien depuis huit ans, la viande ne lui manque absolument pas. Elle a goûté les hamburgers avec son petit ami, qui est également végétarien depuis huit ans.

Mange végétarien depuis huit ans, la viande ne lui manque absolument pas. Elle a goûté les hamburgers avec son petit ami, qui est également végétarien depuis huit ans. Annelies Waegemans (47 ans) : Végétarienne depuis l’âge de 18 ans, elle a parfois regretté un hamburger lors d’un festival au cours des premières années, mais elle se souvient à peine de son goût aujourd’hui. Elle a passé le test avec son mari, qui est végétarien depuis tout aussi longtemps.

Notre verdict

Les burgers qui se sont retrouvés dans notre assiette servent à remplacer un vrai burger. Ce ne sont donc pas des burgers aux légumes ou aux lentilles, mais de vraies tranches de fausse viande que l’on mange entre un petit pain avec des légumes, de la sauce et éventuellement une tranche de fromage. Comme un vrai.

Dans cette optique, nous avons choisi des burgers à l’aspect carné parmi les marques suivantes : Le Boucher Végétarien, Beyond Meat, Garden Gourmet, Greenway, Vivera et Greenforce.

Le Burger de Le Boucher Végétarien

Le goût est déjà bien présent : un peu sucré, un peu fumé et assez salé. La texture crémeuse est suffisamment proche de la viande, ce qui en fait une alternative idéale au cheeseburger. Il faut un peu de temps pour donner à ce burger une croûte brune dans la poêle, mais avec de la patience, il peut même servir de smashburger (boule de viande hachée écrasée en burger sur une plaque chauffée, ndlr).

Le « Beyond Burger » de Beyond Meat

Il s’agit sans doute du burger le plus savoureux des six, en termes de goût, de texture et de méthode de préparation. Ce burger semble même saigner dans la poêle, ce qui pourrait rebuter les végétariens invétérés. Annelies, membre du jury, n’a certainement pas trouvé le processus de cuisson « sanglant » très appétissant. Les autres membres du jury, eux, n’ont pas été gênés par ce phénomène.

Il s’agit d’un hamburger assez épais, il est donc préférable de le faire frire comme un smashburger : il devient ainsi plus plat et plus croustillant. Un conseil pour les amateurs de viande ? Ajoutez quelques épices supplémentaires pour parfaire l’illusion. Il ne s’agit pas d’un hamburger au soja, mais d’un hamburger à la protéine de pois : un joli changement par rapport aux nombreux substituts de viande contenant du soja.

Le « Sensational Burger » de Garden Gourmet

Ce hamburger ressemble un peu à la version du boucher végétarien. En termes de texture, selon notre panel, le hamburger est juste assez charnu, avec un bon « mordant ». Il est juste assez épais pour un petit pain et présente une belle couleur savoureuse après la cuisson. La saveur légèrement fumée et épicée est à notre goût.

Garden Gourmet propose plusieurs burgers bien charnus, dont le « Sensational », le « Sensational BBQ » et le « Deluxe mini » : nos juges ont été séduits par toutes les versions. Les deux premiers peuvent être utilisés comme smash burgers, ce qui n’est pas le cas des mini burgers. Les mini-burgers et la version « Sensational BBQ » contiennent des oignons séchés, qui leur confèrent une saveur agréable.

A lire aussi: Burger parfait | Les secrets de chefs pour réussir ce classique made in USA

Le « Gourmet Burger » de Greenway

L’adjectif utilisé par les trois juges pour décrire le goût de ce burger est : fade. La couleur, quant à elle, a été qualifiée de « tape-à-l’œil » et de « peu appétissante ». Il s’agit donc d’un hamburger qu’il faut assaisonner soi-même, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Il était difficile de le rendre croustillant et il était plus sec que les autres burgers testés. Les juges ont regretté cette texture et ce goût décevants, car ils apprécient habituellement les créations de Greenway.

Le « burger végétal » de Vivera

Le burger de Vivera ressemble à celui du Vegetarian Butcher’s en termes de texture, mais il est beaucoup plus sec et cuit rapidement. Nous avons également détecté des morceaux durs dans le burger, ce qui nous a rebutés. La saveur du hamburger est assez neutre, il faudrait donc l’assaisonner davantage.

Le « Vegan burger » de Greenforce

Il s’agit d’un produit un peu particulier. Vous n’achetez pas un hamburger prêt à l’emploi, mais de la poudre à laquelle vous devez ajouter votre propre eau pour obtenir de la « viande hachée ».

Vous pétrissez ensuite vous-même ce « hachis » pour en faire un hamburger et vous le faites frire dans la poêle. La première chose que l’on remarque, c’est l’odeur très forte, qui peut être perçue comme accablante par certains. Le fait que vous puissiez déterminer vous-même la forme du hamburger est un atout supplémentaire. Vous pouvez choisir la taille, l’épaisseur et la finesse de votre hamburger.

Vous pouvez également ajouter vos propres épices ou oignons, mais pour ce test, nous avons opté pour la saveur pure de Greenforce. Lorsque vous faites frire le hamburger, il en sort du jus qui, comme pour le Beyond Burger, rappelle le sang. Il s’agit d’un hamburger juteux et savoureux, qui peut être cuit aussi croustillant qu’un smash burger. Le burger est fabriqué à partir de protéines de pois et est entièrement végétalien : c’est bon à savoir.

Le grand gagnant ?



Les hamburgers de Garden Gourmet sont en tête de liste. Le Beyond Burger arrive juste derrière et notre jury conclut le trio de tête avec les burgers du Vegetarian Butcher.

Mais quel est le substitut de viande idéal ?

AVERTISSEMENT: dans cet article, nous nous sommes principalement intéressés à la saveur et à la texture, et avons accordé moins d’attention à la valeur nutritionnelle de ces produits. Vous cherchez un substitut de viande équilibré et sain ? Dans ce cas, lisez les conseils ci-dessous et examinez attentivement l’étiquette.

La diététicienne Evelyne Mertens, experte en végétarisme et végétalisme et collaboratrice scientifique à la Faculté de médecine de la KULeuven, donne des conseils concrets sur ce qu’il y a de mieux dans votre substitut de viande. Selon elle, le substitut de viande idéal contient pour 100 g :

de préférence au moins 10 grammes de protéines.

de préférence une teneur totale en matières grasses inférieure à 10 grammes, dont un maximum de 5 grammes de graisses saturées.

de préférence une teneur en sel inférieure à 800 milligrammes.

de préférence 150 à 180 calories.

A lire aussi: La viande contre-attaque