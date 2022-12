Repas de Noël sans stress: on a testé 3 box spéciales fêtes

La préparation du repas de Noël vous angoisse déjà ? On a testé pour vous trois menus de fin d’année proposés par des box repas.

Les supermarchés bondés, un manque de temps et un manque d’inspiration: ceux qui veulent concocter un repas de Noël créatif doivent surmonter pas mal d’obstacles. Les menus de fêtes de livreurs de boîtes-repas vous aident dans cette épreuve. Mais valent-ils vraiment le temps et l’argent qu’on y consacre ? Weekend a joué les cobayes et testé trois menus de fêtes.

EFARMZ



Quoi ?

Deux versions – végétarienne et clssique sont disponibles.

L’apéritif est servi dans des cuillères comestibles et se compose pour les végétariens d’une mousseline de fromage bleu et noix sur de la poire. Dans la version classique, c’est une mousse de fromage frais au saumon et ciboulette.

L’entrée est un velouté, ici appelé capuccino de potimarron, chantilly et crumble de pain à l’ail noir. Dans la version classique, le pain à l’ail noir est remplacé par une chips de jambon cru.

Le plat principal est un steak de céleri rave, purée de pommes de terre au champignon séché, accompagné d’une sauce aux airelles. Dans la version classique, ce steak de céleri devient steak de marcassin qui s’accompagne ici de légumes racines et pommes de terre Hasselback.

Dans les deux versions, le dessert est un Intense chocolat noir, orange et nougat, préparé par l’Atelier Max, pâtisserie bruxelloise officiant depuis plus de 20 ans, spécialiste des tartes au goût fait maison.

Dégré de difficulté

La préparation est estimée à 1h30. Il en faut un peu plus étant donné le temps de cuisson du steak de céleri.

En terme de difficulté, rien à signaler : les recettes sont clairement expliquées et très faciles à réaliser. Un minimum d’efforts pour un effet réussi. Sans doute grâce à la qualité des produits et l’ingéniosité des combinaison de saveurs

C’est bon ?

Les entrées se font en un tournemain. Et sont délicieuses. On se délecte, mais on ne reste pas pour autant sur sa faim.

Le capuccino de potiron est un véritable baume au cœur de chaleur et de saveur intense, fumée. Un régal.

Plutôt adepte des légumes, le menu végétarien a notre préférence. Le céleri au four, un délice de fondant. Même si le steak de marcassin est d’une tendresse exemplaire. Et puis ses légumes racines cuits au four, c’est toujours un ravissement. Les pommes de terre Hasselback, c’est efficace, graphique, et avec la pointe de thym, ça fait le job.

Enfin, le gâteau au chocolat / orange/ nougat, est, comme son nom le laisse imaginer, très intense. Et clôture ce panel de saveurs à la perfection.

Verdict

Les recettes sont expliquées étape par étape et faciles à réaliser… et à réussir. Presqu’aucun risque de se rater. Alors, peut-être, les personnes qui cuisinent beaucoup et savent cuisiner n’y trouveront rien d’original. Mais peu probable que ce type d’offres s’adressent aux cordons bleus aguerris. En revanche, les novices ou tous ceux qui sont peu à l’aise avec la préparation de repas spéciaux, qui ne veulent pas réfléchir à la composition du menu, c’est la formule idéale et éthique. Les produits à travailler sont d’excellente qualité.

En somme, ici, la qualité des produits est au cœur du menu, les recettes ne visent pas l’originalité à tout crin, mais l’efficacité, et l’assurance de plaire. On craignait que les quantités soient un peu justes, mais elles sont parfaitement étudiées manifestement. Rien ne manque, et rien de trop. Le rapport qualité/prix est très intéressant (au vu de la qualité des produits, du gain de temps, etc). À conseiller vivement.

L’emballage

Les emballages sont en papier recyclé, les viandes sont sous vide et les épices dans des sachets plastique, qui est donc réduit à son strict minimum. On aime.

En pratique

Ces box de Noël, végétarienne ou non, donc combinables, sont disponibles pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes

Par personne : à partir de 22,25 euros par personne pour deux personnes pour la version végé, et 29,50 euros dans la version viande.

Ce menu revient à 16,50 euros / personne pour 6 personnes ou, pour la version carnée, 19,85 euros / personne pour 6 personnes.

Ces deux boxes de Noël sont disponibles la semaine du 19 au 24 décembre.

Pour rappel, Efarmz, c’est l’une des entreprises pionnières de service de box de repas local, bio et éthique. Crée en 2013, cette offre est désormais accessible dans toute la Belgique, mais aussi au Luxembourg.

Ici, une fois la commande passée par le client, il faut donc compter un délai de 2 à 3 jours ouvrables pour la recevoir. Ce laps de temps est celui qui permet de commander les quantités exactes auprès des producteurs locaux pour éviter le gaspillage. Ce délai permet aussi de leur laisser le temps de récolter et préparer vos produits en dernière minute pour garantir un maximum de fraîcheur.

Pour la livraison, il faut donc compter deux ou trois jours de délai.

En Belgique : en point dépôt (gratuit) et à domicile (gratuit pour les commandes de plus de 75€, sinon 3,95€). Au Grand Duché du Luxembourg : à domicile (gratuit pour les commandes de plus de 75€, sinon 4,95€ ). Commandez sur notre site luxembourgeois.

EKOMENU

Quoi



Le menu de Noël se compose de quelques classiques upgradés avec un max de légumes: un tartare de carottes en entrée, suivi d’une soupe de céleri-rave aux châtaignes -un coup dans le mille- et d’un rôti. Le dessert est une panna cotta à la noix de coco et aux poires pochées. Tous les ingrédients sont bio. Et chaque plat est accompagné d’infos sur la portion de légumes, le nombre de calories, les émissions de CO2 et la quantité d’eau qu’il faut utiliser pour produire sa nourriture.

Degré de difficulté



Pour s’aventurer dans ce menu de Noël, il faut du temps et de l’ambition.Une fois sortis tous les ingrédients nécessaires sur la table, ma motivation est quelque peu retombée. Les fiches-recettes recommandent de répartir le travail sur deux jours. Et c’est un bon conseil. Chaque plat nécessite pas mal d’étapes différentes et surtout si on a peu d’expérience, par exemple dans le rôtissage de l’ail, il faut un peu chercher comment s’y prendre. Mais aucune de ces étapes n’est particulièrement difficile. Celui qui a du temps et de la patience sera récompensé. Seule la présentation des plats reste en dessous des espérances. Ce qui est surtout malheureusement lié dans ce cas à mon manque de talent.

C’est bon?



Absolument. Je n’avais jamais mis un rôti ou un tartare de carottes au menu, mais ça se remarque à peine au vu du résultat. Les ingrédients sont bio et ça se traduit dans une palette de goûts puissante et variée. Mon plat préféré était la soupe de céleri-rave aux châtaignes : une combinaison étonnante et savoureuse qui vous fait tout de suite oublier le froid de l’hiver. J’ai testé le rôti de viande et sa version végétarienne et cette dernière a remporté la palme loin devant, parce que les goûts y explosaient davantage en bouche.

Verdict

Avec ce menu de Noël on réussit à étonner ses invités sans trop s’éloigner des recettes bien connues et des traditions. A conseiller donc, même si les impatients auront bien besoin d’un assistant en cuisine pour les seconder dans leur tâche.

L’emballage

La boîte est en carton et les produits frais sont emballés dans du papier recyclé. Les ingrédients sont regroupés par plat pour éviter toute confusion. Pratique ! Le plastique est limité au minimum, il n’y a que quelques épices qui sont fournies dans une petite boîte en plastique.

En pratique



Les box de Noël sont proposées pour 2, 4, 6 ou 8 personnes. Pour la version 2 personnes on débourse 65 euros. Il est possible de commander jusqu’au 18 décembre et la boîte peut être retirée ou livrée le 23 décembre. Plus d’info sur le site d’Ekomenu.

HELLOFRESH

Quoi ?

HelloFresh propose cette année plusieurs options festives en forme de box de Noël et/ou sa version végétarienne, avec quatre plats, ou un box gourmet avec huit préparations. J’ai sorti mon fidèle appareil à raclette pour tester ce dernier. Au menu : beurre aux herbes maison, chakchouka aux œufs brouillés, quatuor de viande et végétarien, un duo de la mer cabillaud et crevettes, une salade, des cubes de pomme de terre au fromage à raclette, des légumes grillés et pour finir un crumble de poire. Une grande table ne sera pas superflue pour caser tout ça.

Degré de difficulté

Ce n’est pas compliqué du tout, mais ça demande pas mal de boulot. Dans ma tête, la raclette était synonyme de « relativement rapide et simple », et j’ai calculé un temps de préparation tout à fait insuffisant ici. Heureusement j’ai pu compter sur l’aide de convives très compréhensifs. Et bien sûr, il y a pas mal de choses à découper si on veut servir des préparations variées, mais même avec une équipe de six personnes il nous a fallu une grosse heure et demie avant de pouvoir prendre place à table. Et puis, évidemment, il faut encore –selon la règle de l’appareil à raclette- cuire et rôtir le tout. En bref, il faut prévoir assez de temps et/ou engager des petites mains pour aider.

C’est bon ?

Même si la préparation a été intense, le jeu en vaut la chandelle. Tous mes invités se sont réjouis de l’abondance de saveurs variées. « Ca en valait vraiment la peine » était la conclusion unanime. Surtout les burgers de sanglier et la petite salade ont été dévorés avec avidité et le beurre aux herbes maison et la mayonnaise citron-yaourt ont été raclés jusqu’au fond du ravier. Les légumes rôtis ont pour leur part un peu déçu. Un des convives a fait remarquer que c’était sans doute lié au fait que nous les Belges nous sommes des « sauceux », parce que les légumes constituaient le seul plat qui ne disposait pas de son propre topping et qu’il avait donc l’air un peu fade à côté des explosions de saveurs des autres préparations.

Le verdict

Le menu demande un peu d’effort, mais avec huit plats différents on peut logiquement servir un repas très complet et varié. Ca en vaut donc bien la peine, autant au niveau des quantités que gustativement. Dommage que la box gourmet ne réserve pas autant de bonnes choses pour les végétariens : les nuggets veggie ont été appréciés, mais le contraste est grand avec l’offre pour les mangeurs de poisson et de viande.

L’emballage

Une grande boîte en carton remplie d’ingrédients emballés individuellement. Ca fait beaucoup de plastique tout ça. La boîte est toutefois neutre en carbone au niveau de l’emballage et de la livraison et on reçoit les ingrédients dans les proportions exactes pour éviter le gaspillage.

En pratique

Pour 2, 4, 6 ou 8 personnes, à partir de 13,75 euros par personne. On peut aussi commander pour 39,99 euros une box boissons avec les vins en accord. Tout le monde peut commander la box Gourmet (et/ou Noël) jusqu’au 18 décembre. Pour les clients réguliers il y a aussi moyen de commander la box Gourmet en plus du menu de la semaine, jusqu’à la fin décembre.