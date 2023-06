Pique-nique en vue? Le Fooding nous donne ses 5 bonnes adresses pour faire le plein

A peine débarqué chez nous, le Fooding (*) déballe la nappe à carreaux et une sélection d’adresses pour pique-niquer tout l’été à Anvers, Bruxelles et Liège. Par ici les emplettes!

CHEZ MAÎTRE CORBEAU, NAMUR

Antoine Stoffel tient en son bec une sacrée fromagerie: ici, on importe de France, d’Italie et d’Autriche, on bosse en direct avec les fermes du coin, et on affine aussi! Dans ce comptoir en bord de route, ça renarde bien comme il faut, et comme chez Maître Corbac le ramage est à la hauteur du flûtage, la cave affine aussi des quilles, ramenées lors de rafles chez les copains fromducteurs.

437, chaussée de Louvain, à 5004 Namur.

ÉPICERIE HORTA, BRUXELLES

L’épicerie Horta, qui doit son nom au lusitanien «potager» (et non à l’architecte de l’Art nouveau) est le bébé de Yudra Guerreiro, né le 3 mai 2022. A embarquer, des produits portugais, mais pas que: pain de chez Le Bon Pain la semaine, viennoiseries de chez Jeanine et La Boule le week-end, café Coffee Roasters, binouze Brasserie de la Senne… Ah! Et n’oubliez pas les pasteis de nata (2,50 euros) du Forcado.

190, avenue W. Ceuppens, à 1190 Bruxelles.

AMBER BOTTLE SHOP, ANVERS

Ça déménage! Et c’est derrière une étroite façade anversoise que les trois potos du goulot Thomas Dewaele et Ties Bemelmans ont (r)ouvert leur cave à vins psyché. Sur les étagères, les quilles qu’ils importent en direct avec leur boîte Trubel, mais aussi quelques autres naturistes avérés.

25, Schermersstraat, à 2000 Anvers.

FESTIN DELI, LIÈGE

Stephanie Wouters, cheffe anversoise (June’s) tombée amoureuse de Liège, a tout plaqué pour s’installer en face du parc d’Avroy, dans une cantine d’angle vitrée tout en jeux de gris. Où shopper des sandwichs vraiment pas chiches, comme celui à la roulade de porcelet, salade, confiture d’oignons et mayonnaise à l’estragon, qu’on peut partager avec les oies quand il fait beau…

238/A, boulevard d’Avroy, à 4000 Liège.

(*) Le Fooding Belgique, qui rassemble 400 adresses de restaurants, est en vente dès maintenant chez Delhaize et sur leshop.lefooding.com, 20 euros. Retrouvez aussi cet été d’autres sélections du Fooding sur levifweekend.be

Lire aussi: Salades, sandwichs, dips, pains, boissons: 50 recettes parfaites pour un pique-nique