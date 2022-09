Ce qu’il faut savoir sur le nori, algue vertueuse sucrée salée

On connaît le nori en tant qu’élément phare de la préparation des sushis. Mais cette algue sucrée-salée possède bien d’autres vertus et utilisations insoupçonnées.

LE NORI, C’EST QUOI ?

La cuisine japonaise ne peut plus s’en passer, notamment pour confectionner les inévitables sushis. Atouts du nori et de ses feuilles à la teinte vert foncé? Ses saveurs salées, sucrées et parfois même légèrement fumées, aux notes de noix, qui se marient parfaitement avec le poisson et les fruits de mer, mais accompagnent aussi les légumes et le riz. En poudre, le nori est un ingrédient traditionnel du furikake, une pâte de sésame qui rend le riz, les ramens, les salades ou autres encore plus savoureux.



POUR REMPLACER LE SEL

Réduisez une portion de nori en une poudre fine au mixeur, et vous obtiendrez une garniture et un assaisonnement dont vous ne pourrez plus vous passer. Nos suggestions: ajoutez une touche salée au Bloody Mary, assaisonnez du poisson à l’huile de sésame ou parfumez des brocolis au tahin à la vapeur. La poudre de nori peut encore donner un petit coup de fouet à un œuf à la coque ou à un steak tartare. Vous l’aurez compris, c’est le parfait substitut du sel!

ALLIÉS SANTÉ ?

Les algues sont pleines de vitamines, de minéraux et d’autres composants précieux. Elles renferment énormément d’iode, élément indispensable au fonctionnement de notre organisme – même si un excès aurait de potentiels effets négatifs sur les enfants, les femmes enceintes et les personnes à la glande thyroïde sensible. Conclusion? A consommer de manière équilibrée et à apprécier avec modération.

AUTRES IDEES

En coupant les feuilles de nori en morceaux, en les badigeonnant d’un peu d’huile d’olive, de sel marin ou de flocons de piment, puis en les faisant griller, on obtient un délicieux en-cas. On peut aussi les utiliser pour envelopper du poisson à chair ferme avant de le faire cuire à la vapeur, mais aussi en saupoudrer une salade ou une portion de riz frit pour plus de goût et de relief. Certains Japonais en font même un remplaçant insolite au wrap classique. A tester également: un nori burrito d’œufs brouillés avec de l’avocat, salade de lentilles et saumon fumé.