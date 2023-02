Dierendonck imagine un « dessert salé » pour Les Tartes de Françoise

D’un côté, Hendrik Dierendonck, star des bouchers (et boucher des stars?) belges. De l’autre, Les Tartes de Françoise, success story sucrée bruxelloise. Mélangez les deux et vous obtenez une surprenante tartelette, garantie de faire le buzz à table.

Et si, de prime abord, les deux maisons belges semblent à l’opposé sur le spectre sucré-salé, ce n’est pas par hasard que Dierendonck et Les Tartes de Françoise s’associent le temps d’une recette inédite. C’est qu’outre des valeurs communes, elles partagent également une vision claire de ce qu’est la gourmandise à la belge.

Dierendonck est ainsi synonyme depuis des années de viande de qualité dans le respect du terroir, tandis que Les Tartes de Françoise prône le fait-main depuis bientôt trente ans, avec, des deux côtés, la volonté de partager l’amour du bon grâce à un savoir-faire inimitable, des produits de qualité et un service client attentif. Autant dire qu’entre le boucher flamand et la pâtisserie bruxelloise, la sauce ne pouvait que prendre.

Une Tartelette façon Dierendonck

Et le résultat de leur rencontre à un goût de meilleur de deux mondes, à déguster à tous les repas, ou bien, avec audace, en drôle de dessert salé. Sobrement intitulée La Tartelette, cette création se compose d’une croustillante pâte à pizza recouverte d’une purée de céleri-rave au fromage blanc et garnie d’une julienne de céleri-rave, pommes vertes et mayonnaise.

En touche finale, de fines tranches de Coppa de bœuf Dierendonck sont délicatement posées sur la tartelette. Une création originale et gouteuse, qui fait la part belle aux produits belges et au savoir-faire de chacun, à saisir quelques instants sur une plancha ou dans une poêle chaude juste avant la dégustation afin de redonner un peu de croquant à la pâte. Et pour y goûter? La tartelette sera en vente dans les 23 ateliers belges de Les Tartes de Françoise ainsi que dans les ateliers Dierendonck de Saint-Idesbald et Courtrai. Smakelijk appétit!