Vertueux kéfir, boisson sans alcool aux airs de Sancerre

Depuis le 1er février, la Tournée minérale bat son plein en Belgiue. Pour relever le défi, nos conseils et sélections de boissons sans alcool sont autant d’outils pour explorer la vie sans artifices alcoolisés. Des boissons pour lesquelles on ne cessera d’insister sur l’importance d’alternatives satisfaisantes pour réussir son challenge.

En voici une de plus. Direction le Brabant wallon, où Mary et Adrien, vignerons de formation, signent un kéfir qui ravira tous ceux qui regrettent le goût vinaigré du kombucha. Futé: la version fleurs de sureau de ce breuvage fermenté évoque les notes végétales d’un vin de Sancerre.

Kéfir Eau Vertueuse, 2,30 euros la bouteille de 33 cl sur eFarmz.be