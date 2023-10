Zoom sur le cognac + notre sélection de bonnes bouteilles

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, focus sur le thé cognac, eau-de-vie charentaise sauvée par le rap.

Entre le «yak», comme il est surnommé de l’autre côté de l’Atlantique par les communautés afro-descendantes, et le rap américain, l’histoire d’amour ne remonte pas à hier.

Dès les années 90, plusieurs stars emblématiques – Jay-Z, Nas, Usher… – clament leur amour pour ce distillat français. Le point d’orgue? Sans doute la chanson Pass the Courvoisier signée par Busta Rhymes en 2001. Extrait? «Give me the Henny, you can give me the Cris – You can pass me the Remi, but the pass the Courvoisier».

Soit un petit florilège promotionnel qui déroule les labels les plus prisés, à savoir Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier. Le destin normal des ventes du cognac aurait été de péricliter, en raison des politiques répressives des Etats et d’une évolution du goût des consommateurs dans le sens de la dilution.

Une boisson politique

Si le rap s’est emparé de cette eau-de-vie de vin qui a ses origines en Charente, ce n’est pas tout à fait un hasard. Il y a là un véritable «statement» politique. Le cognac doit se comprendre comme un marqueur d’identité: il est l’opposé du whisky perçu aux Etats-Unis comme l’alcool des Blancs.

Ainsi adoubé, le breuvage va connaître un engouement poussant les amateurs des quatre coins du monde à en creuser l’univers gustatif. En toute logique, l’offre se multiplie et surtout s’affine. Là où autrefois les grandes marques misaient, pour se vendre, sur la longueur du passage en fûts – V.S. (Very Special), V.S.O.P. (Very Superior Old Pale)… – et les différents terroirs – Grande Champagne, Bons Bois… –, on voit désormais des maisons familiales mettre en avant un nouveau graal, celui assez rare du «single estate» qui sacre un «cognac de propriétaire» marqué par le lien avec le terroir, un style et une approche très loin du négoce qui consiste à acheter les raisins auprès de différents vignerons (et ainsi perdre en maîtrise du produit).

Notre sélection de cognacs testés et approuvés Domaine Prunier, X.O. Ne pas se fier à l’étiquette! Il s’agit bien d’un cognac du domaine Prunier embouteillé en boutique par Rhum Attitude. 70% Grande Champagne et 30% Bons Bois pour un boisé élégant. 63 euros, rhumattitude.com

10 Générations, Maison Ferrand Ce cognac 100% Grande Champagne est terminé à 20% en fûts de sauternes. Le résultat puissant et long en bouche se distingue par des notes d’abricot, de vanille et de miel.

49 euros, maisonferrand.com Merlet, VS Parfait pour mettre le pied à l’étrier, ce cognac se distingue par une grande accessibilité. Son fruité délicat, marqué par la poire, réjouit le palais et témoigne d’une belle maîtrise de l’alambic.

36 euros, distillerie-merlet.com ABK6, VS Ce «single estate cognac» plaide pour les cognacs issus d’un seul et même domaine. Si le nez évoque une pomme acide, la bouche séduit en raison de ses intenses notes de vanille et de fruits. 48 euros, abk6-cognac.com

