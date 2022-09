Ceviche de bar au lait de coco, salade de mangue et concombres 

Une recette parfaite pour un lunch entre filles issue du livre « Greatful Kitchen« .

Préparation 15 minutes

Marinade du ceviche 30 minutes

Quantité 4 personnes

Recette parfaite pour un lunch entre filles!

Ingrédients

Ceviche au lait de coco

300 g de filet de bar sans peau (ou de cabillaud)

2 cuillères à soupe de zestes de citron vert

1 piment jalapeno

1 gros pouce de gingembre frais

⅓ de tasse (100 ml) de lait de coco

Jus d’1 orange

Jus de 3 citrons verts

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

Salade de mangue et concombres

1 mangue

1 concombre

1/3 d’oignon rouge

1/3 de tasse (1 poignée) de coriandre

Ceviche au lait de coco

Ôtez les arêtes des filets de bar et coupez la chair en petits cubes.

Dans un bol, arrosez les cubes de poisson avec le jus des citrons verts, les zestes, le jus d’orange, l’huile d’olive, le gingembre râpé, le piment coupé en petits morceaux et le lait de coco.

Assaisonnez de sel et de poivre, filmez et placez le ceviche au minimum 30 minutes au réfrigérateur.

Salade de mangue et concombres

Coupez le concombre et la mangue en petits dés.

Ôtez la première peau de votre oignon rouge et émincez-le.

Effeuillez la coriandre et hachez-la.

Dans un petit saladier, mélangez votre ceviche de bar avec la salade de mangue et concombres. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Servez le mélange de ceviche de bar au lait de coco et salade de mangue et concombres dans des petits bols, avec un grand plat de chips tortillas et du guacamole.