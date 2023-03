Le hachis Parmentier en 4 recettes

Tout le monde connait le hachis Parmentier, cette combinaison un brin régressive de purée de pommes de terre et de hachis de viande de boeuf et gratinée au four. En voici quatre déclinaisons, recettes idéales en cette saison.

Tout le monde connait le hachis Parmentier, cette combinaison de purée de pommes de terre et de hachis de viande de boeuf et gratinée au four. Rappelons pour notre culture générale que « parmentier » doit son nom à Antoine Parmentier, pharmacien, agronome, entre autres fonctions, qui a consacré sa vie à la promotion de la pommes de terre dans l’alimentation humaine. Un travail de longue haleine mené pour que ce tubercule, aujourd’hui omniprésent, quitte le statut méprisé qu’il occupait autrefois, pour nourrir les populations en cas de famine, mais aussi intégrer cuisine des élites, devenant ainsi « légume de la cabane et du château ».

Ainsi, traditionnellement le hachis Parmentier associe pommes de terre et viande de boeuf. Mais avec le temps et la créativité des chefs, c’est tout ce qui peut trouver sa forme en hachis, à savoir toute viande de boucherie, de volaille, de gibier, de poisson, qui a pu se faire Parmentier.

Voici ainsi quelques exemples de recettes idéales en cette saison.

PARMENTIER