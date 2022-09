Pudding de chia à la vanille

Le pudding de chia est un incontournable de mon frigo. Il est facile à faire et constitue le meilleur petit-déjeuner ou collation à emporter!

(Cette recette est issue du livre de cuisine « Greatful Kitchen » d’Aurélie Glorieux)

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de repos : 1 nuit (12 heures)

Quantité 1 personne

Les graines de chia regorgent d’acides gras oméga-3, de fibres et de protéines et contiennent les neuf acides aminés essentiels. Ce qui en fait une protéine « complète », phénomène assez rare chez les protéines végétales !

Ingrédients

5 cuillères à soupe de graines de chia

1 tasse (120 g) de lait d’amandes

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 cuillère à soupe de sirop d’érable (ou de sirop d’agave ou de miel)

Garniture

Fruits de saison (pêche, nectarine, myrtilles, poire, banane, framboises,…)

Quelques feuilles de menthe fraîche

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients du pudding et versez le mélange dans un bocal en verre. Laissez reposer au frigo (toute la nuit) et dégustez avec quelques fruits frais et un peu de menthe fraîche le lendemain matin.

Le pudding de chia se conserve 3 jours au frigo avec un couvercle.

Déclinaison

Pudding de chia façon chai

Ingrédients

5 cuillères à soupe de graines de chia

1 tasse (120 g) de lait d’avoine (ou lait d’amandes, lait de riz ou lait de coco)

1⁄2 banane mûre

1⁄2 pouce de gingembre frais

1⁄4 de cuillère à café de cannelle

1⁄4 de cuillère à café de cardamome

1 cuillère à soupe de sirop d’érable (ou de sirop d’agave)

1⁄2 cuillère à café d’extrait de vanille

Garniture

Fruits frais au choix (pêche, banane, pomme, prune, raisin, poire, fraises, myrtilles,…)

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients du pudding et versez le mélange dans un bocal en verre. Laissez reposer au frigo (toute la nuit) et dégustez avec quelques fruits frais le lendemain matin.

Le pudding de chia se conserve 3 jours au frigo avec un couvercle.