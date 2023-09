Recette de kiwi, huître et champagne

Les ingrédients pour 4 personnes

4 huîtres, 2 kiwis

Pour le granité

100 g de sucre SO, 75 g de jus de citron vert, 75 g de jus de citron jaune, 2 feuilles de gélatine, 500 g de champagne, 250 g d’eau gazeuse

Pour la décoration

feuilles et fleurs de bourache

1. Faire un sirop en chauffant à petit feu le sucre avec les deux jus de citron jusqu’à ce que le sucre soit fondu. Incorporer au sirop la gélatine préalablement trempée dans de l’eau froide pendant 2 minutes. Mélanger ensuite le sirop avec l’eau gazeuse et le champagne avant de faire durcir le tout au congélateur.

2. Eplucher le kiwi et réduire en petite brunoise.

3. Ouvrir les huîtres et les garnir d’une petite cuillère de brunoise de kiwi. Recouvrir ensuite de granité (gratter à l’aide d’une fourchette) et terminer avec quelques feuilles et fleurs de bourache.

Recette partagée par Alexandru Sapco et Jean-Jacques Francès de La Bonne Chère, à Bruxelles.