Recette du burger chevreuil façon pulled pork

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, déverrouillage des possibilités street food du gibier à travers un burger revisité. Plus saisonnier, on n’a pas.

Ingrédients

Pour 4 personnes

600 g de filet de chevreuil,

huile neutre

4 pains bun (ou 4 pistolets)

4 tranches de cheddar

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

100 g de sirop d’érable

125 g de vinaigre de vin rouge

50 ml d’eau

50 g de ketchup

moutarde

1 c à c de piment d’Espelette

1 c à c de paprika

beurre

sel et poivre



1. Préchauffer le four à 140 °C. Hacher l’ail et l’oignon.

© Bram Debaenst



2. Masser la viande à l’huile neutre. La colorer sur toutes ses faces dans une cocotte. Ajouter l’oignon. Arrêter une fois la viande joliment dorée.

© Bram Debaenst



3. Dans un cul de poule, bien mélanger le vinaigre, l’eau, le ketchup, l’ail, le piment d’Espelette, le paprika et le sirop d’érable. Verser le tout dans la cocotte et enduire la viande. Mettre au four et laisser cuire pendant 4 heures. Retourner régulièrement la pièce de viande et l’arroser du jus de cuisson.

© Bram Debaenst



4. Une fois la pièce cuite, effilocher à l’aide de deux fourchettes. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Réserver au chaud.



5. Couper les buns (ou les pistolets) en deux. Chauffer à la poêle la partie du dessus avec le cheddar, qu’il faut faire délicatement fondre, ainsi que la partie du dessous dans un peu de beurre.



6. Tartiner la partie du dessous avec de la moutarde, ajouter la viande et refermer avec la partie du dessus sur laquelle se trouve le fromage fondu.

Tip Pour un résultat encore plus gourmand, n’hésitez pas à ajouter de la coleslaw par-dessus la viande.

