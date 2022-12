Recette du Risotto au potiron, radicchio et gorgonzola

.

Pour 2 personnes

Préparatifs 15 minutes

Préparation 40 minutes

1,5 l de bouillon de légumes de bonne qualité, 1 oignon, émincé, 300 g de potiron butternut, épluché et en petits dés, 2 gousses d’ail,

émincées, 300 g de riz pour risotto, 75 ml de vin blanc sec, 1 petite salade radicchio, feuilles détachées, 75 g de parmesan, une moitié râpée, l’autre moitié en copeaux, 150 g de gorgonzola dolce, en dés, 2 c à s d’huile d’olive, 75 g de beurre en parcelles,

sel, poivre noir du moulin

1 Dans une casserole, faites chauffer le bouillon jusque sous le point d’ébullition.

2 Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir l’oignon et le potiron à feu doux pendant 10 minutes (ils ne doivent pas colorer). Ajoutez l’ail et poursuivez la cuisson 2 minutes. Ajoutez le riz et mélangez soigneusement

pour l’enrober d’huile.

3 Versez le vin et laissez évaporer. Ajoutez 2 louches de bouillon chaud. Remuez régulièrement et attendez que le riz ait absorbé le bouillon

avant d’en rajouter. Continuez de cette façon pendant 15 minutes, jusqu’à ce que le riz soit cuit al dente. Si vous n’avez plus de bouillon,

continuez avec de l’eau chaude.

4 Incorporez le parmesan râpé et le beurre et assaisonnez de poivre et sel. Couvrez, retirez du feu et laissez reposer 4 minutes.

5 Incorporez le gorgonzola dans le risotto et répartissez-le dans quatre bols préchauffés. Décorez de copeaux de parmesan. Réduisez la radicchio en lambeaux, disposez-les sur le risotto et servez immédiatement.