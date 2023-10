Recettes de tartines d’automne très originales

Comme une envie de tartines? Oui mais avec originalité et créativité alors. Voici trois recettes qui, réalisées à partir d’une simple tranche de pain, vous surprendront.

1. Tartine aux champignons des bois

© www.phaidon.com

« Vous savez ce qui me réchauffe le plus le coeur en automne ?

Faire une balade dans les bois et entendre les feuilles mortes craquer sous mes pas, humer l’odeur des pins et apercevoir un filet de fumée provenant probablement d’un poêle à bois situé à quelque distance de là…

Cette tartine rassemble en une bouchée toutes ces sensations réconfortantes : oignons caramélisés aux noisettes, romarin, thym et champignons sauvages évoqueront immanquablement le sol d’une forêt automnale. Cette garniture est particulièrement savoureuse sur un pain à la polenta ou au pecorino et poivre noir. »

Ingrédients

OIGNON ET CHAMPIGNONS:

30 g de beurre doux

1 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge extra

1/2 oignon jaune moyen, coupé en deux et émincé

2 cuil. à café de romarin frais finement ciselé

1 cuil. à café de thym frais finement ciselé

225 g de champignons sauvages (trompettes de la mort, chanterelles ou pieds bleus), tiges ôtées, finement émincés

1 cuil. à café de gros sel, un peu plus si nécessaire

1 cuil. à soupe de vermouth sec

1/2 cuil. à café de poivre noir fraîchement moulu

TARTINE:

3 cuil. à soupe de pignons de pin

4 tranches de pain au levain de 2 cm d’épaisseur

huile d’olive vierge extra, pour le pain

gros sel, pour le pain

1 cuil. à soupe de persil plat finement ciselé.

PRÉPARATION :

1. Préparer l’oignon et les champignons : dans une sauteuse à feu moyen-vif, chauffer le beurre et l’huile d’olive. Quand le beurre est fondu, ajouter l’oignon, le romarin et le thym. Cuire 5 à 6 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que l’oignon soit tendre et commence à dorer. Réduire à feu doux-moyen et prolonger la cuisson 15 à 20 minutes à couvert, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que l’oignon soit bien doré.

2. Ajouter les champignons, saler et cuire 8 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que les champignons soient tendres et dorés. Ajouter le vermouth et poivrer. Cuire jusqu’à évaporation du liquide, puis retirer la sauteuse du feu. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

3. Réaliser la tartine : dans une poêle, faire griller les pignons de pin à feu moyen 3 à 5 minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Les laisser refroidir sur une assiette résistant à la chaleur.

4. Faire griller le pain selon les conseils des pages 7 et 8. Garnir généreusement les tranches de pain du mélange aux champignons. Parsemer de pignons de pin et de persil, puis servir.

2. Tartine au chou-fleur et à la bière

© www.phaidon.com

« Auteur du célèbre ouvrage Smitten Kitchen et du blog du même nom, Deb Perelman a réussi à marier deux de ses obsessions, le chou-fleur et le welsh rarebit, en une seule recette inspirée des pubs britanniques.

La béchamel utilisée ici est composée de cheddar extra-vieux et de bière brune en lieu et place du lait traditionnel. La sauce est versée sur une tranche de pain garnie de chou-fleur – si vous avez le temps, enrobez-la de 2 cuillerées à soupe d’huile et faites-la rôtir environ 20 minutes à 200 °C (th. 6-7).

Le résultat ? Une tartine rassasiante et réconfortante. »

Ingrédients

SAUCE AU CHOU- FLEUR ET AU FROMAGE:

1 petit chou-fleur détaillé en petits bouquets

2 1/2 cuil. à café de gros sel

cuil. à café de gros sel 45 g de beurre doux

3 cuil. à soupe de farine

2 cuil. à café de moutarde de Dijon ou de moutarde en poudre

1/4 de cuil. à café de piment de Cayenne

35 cl de bière brune

1 cuil. à café de sauce Worcestershire, plus un peu pour servir

170 g de cheddar extra-vieux râpé

TARTINE:

4 tranches de pain de seigle de 2 cm d’épaisseur

persil plat frais (facultatif)

PRÉPARATION

1. Préparer le chou-fleur : porter une casserole d’eau à ébullition. Y plonger le chou-fleur et ajouter 2 cuillerées à café de sel. Le cuire 4 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit tendre. L’égoutter, puis le laisser refroidir sur un torchon.

2. Préparer la sauce au fromage : dans la casserole, faire fondre le beurre à feu moyen-vif.

Ajouter la farine et cuire le roux 1 minute, sans cesser de remuer. Incorporer la moutarde et le piment de Cayenne. Y verser lentement la bière en filet, en fouettant constamment pour que le mélange reste homogène. Ajouter la sauce Worcestershire et la 1/2 cuillerée à café de sel restante, puis mélanger à l’aide d’une cuillère en bois 30 secondes à 1 minute, jusqu’à ce que le mélange épaississe légèrement. Ajouter le cheddar petit à petit, en le laissant fondre entre chaque ajout. Quand tout le fromage a été ajouté, retirer la casserole du feu, goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Laisser refroidir légèrement.

3. Réaliser la tartine : pendant que la sauce refroidit, préchauffer le gril du four à feu vif.

Tapisser une lèchefrite d’une feuille d’aluminium. Y disposer les tranches de pain et les faire griller au four 1 minute 30 à 2 minutes par face, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

4. Garnir chaque tartine de bouquets de chou-fleur.

Napper généreusement de sauce au fromage, arroser de quelques gouttes de sauce

Worcestershire et servir.

3. Tartine aux 3 fromages, épinards et artichauts

© www.phaidon.com

« Quand arrivent les vacances d’hiver, je suis sûre de participer à au moins une soirée où l’on servira un dip à l’artichaut.

Cette version acidulée regorge d’artichauts et d’épinards mais aussi de gouda, de cheddar et de parmesan.

Le dip à l’artichaut étant généralement servi avec du pain, sa version tartine m’a paru couler de source.. ».

Ingrédients

DIP ARTICHAUTS-ÉPINARDS:

1 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge extra

1/2 oignon rouge finement émincé

1/2 cuil. à café de gros sel, plus 1 pincée

15 cl de crème aigre

4 cuil. à soupe de mayonnaise

85 g de gouda râpé

85 g de cheddar moyen râpé

115 g de parmesan finement râpé

le zeste finement râpé d’1 citron

1/2 cuil. à café d’ail en poudre

3 coeurs d’artichaut marinés, grossièrement hachés

115 g de pousses d’épinards, grossièrement hachées

TARTINE:

4 tranches de pain de campagne de 2 cm d’épaisseur

huile d’olive vierge extra, pour le pain

gros sel, pour le pain

1 cuil. à soupe de ciboulette finement ciselée

PRÉPARATION :

1. Préparer le dip: préchauffer le four . 190°c (th. 6-7).

2. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’oignon et 1 pincée de sel et le faire revenir 3 à 4 minutes, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce qu’il soit doré.

3. Dans un saladier, verser l’oignon et ajouter la crème, la mayonnaise, le gouda, le cheddar,

85 g de parmesan, les zestes de citron, l’ail et la 1/2 cuillerée à café de sel restante. Bien mélanger. Incorporer les artichauts et les épinards et verser le mélange dans un plat à four sur 2,5 à 4 cm de hauteur. Parsemer du parmesan restant et enfourner 20 minutes, jusqu’à ce que le mélange bouillonne et commence à dorer. Sortir le plat du four et laisser refroidir 20 minutes.

4. Réaliser la tartine : faire griller le pain selon les conseils des pages 7 et 8. Garnir chaque tranche de pain d’un peu de dip à l’artichaut et parsemer de ciboulette. Servir.

Recettes extraites du livre de cuisine « Tartines » de Raquel Pelzel (Editions Phaidon).

© www.phaidon.com

