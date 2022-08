Neuf recettes surprenantes de salades qui allient fruits et légumes

Voici des recettes qui associent avec bonheur et originalité le salé et le sucré, les légumes et les fruits.

Salade au jambon cru, nectarines grillées et bocconcini

Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 10 minutes

Ingrédients : 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 1,5 c à c de moutarde de Dijon, 1 c à c de miel, 100 ml d’huile d’olive + supplément, 6 nectarines, coupées en deux et dénoyautées, 3 tranches de jambon de Parme, grossièrement déchirées, 200 g de bocconcini, égouttés et déchirés, 50 g de roquette, rincée, 50 g de jeunes épinards, rincés, 1 poignée de feuilles de basilic, zeste râpé d’1 citron, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Faites chauffer un barbecue ou un gril à chaleur moyenne

2 Dans un bol, mélangez le vinaigre, la mou – tarde, le miel et une pincée de poivre et sel. Incorporez progressivement l’huile d’olive en fouettant jusqu’à ce que la sauce lie et épaississe. Transvasez-la dans un bocal.

3 Badigeonnez les demi-nectarines d’huile d’olive et assaisonnez-les de poivre et sel. Badi – geonnez également la grille du barbecue ou le gril avec un peu d’huile d’olive.

4 Disposez les demi-nectarines sur la grille chaude, face coupée vers le bas. Faites-les griller jusqu’à ce qu’elles présentent des marques de grillade, en les retournant de temps en temps (4 à 7 minutes au total).

5 Retirez les nectarines du barbecue et disposez-les dans le plat de service, avec le jambon de Parme, les bocconcini, la roquette, les épinards et les feuilles de basilic. 6 Arrosez de sauce et décorez de zeste de citron au moment de servir.

Salade de porc à l’orange et coriandre

Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 20 minutes

Ingrédients : 400 g de noisette de porc, 2 c à s de sauce teriyaki, 5 c à s d’huile de colza, 1 piment chili vert, 2 oranges, 3 c à s de vinaigre de vin blanc, 1 c à s de miel, sel, 2 poignées de germes de petits pois, 1 laitue frisée, 1 poignée de feuilles de coriandre

Préparation

1 Préchauffez le four à 160 °C.

2 Badigeonnez la viande de sauce teriyaki. Faites chauffer une poêle à griller. Quand elle est très chaude, versez-y 1 cuillère à soupe d’huile et faites colorer la viande de toutes parts. Placez-la ensuite sur une grille au-dessus d’une lèchefrite et poursuivez la cuisson 15 minutes au four.

3 Pendant ce temps, découpez le piment en rondelles fines. Pelez les oranges à vif, ôtez les membranes blanches et pressez le jus de ce qui reste de l’orange. Fouettez le jus d’orange avec le vinaigre, le miel, le reste de l’huile et une pincée de sel pour obtenir une sauce. µ

4 Sortez la viande du four et laissez-la reposer quelques minutes avant de la découper en tranches fines. Disposez la viande dans le plat de service avec les germes de petits pois, la salade, les feuilles de coriandre et les quartiers d’orange. 5 Parsemez la salade de rondelles de piment et arrosez-la de sauce. Servez immédiatement.

Salade de quinoa aux figues, framboises, jambon et pistaches

Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 15 minutes

Ingrédients : 120 g de quinoa, 75 g de jeunes épinards en branches, 6 figues fraîches, 40 g de pistaches, hachées, 4 c à s d’huile d’olive, 4 c à s de jus de citron, 1 c à c de miel, 120 g de jambon de Parme ou autre jambon cru séché, 200 g de framboises, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Faites cuire le quinoa environ 15 minutes dans une casserole d’eau salée. Égouttez-le et rincez-le sous l’eau froide.

2 Rincez et essorez les épinards. Coupez les figues en quatre. Dans un saladier, mélangez le quinoa avec les pistaches, l’huile d’olive, le jus de citron et le miel. Dressez-le dans les assiettes, ajoutez les épinards et terminez par le jambon, les framboises et les figues. Poivrez selon vos goûts

Salade de fraises au lard, haricots et feta

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 10 minutes

Ingrédients : 4 tranches de lard de poitrine, 80 g de jeunes épinards, 80 g de salade de blé, 80 g de roquette, 4 brins de basilic, 200 g de haricots cannellini (en conserve), 250 g de fraises, 150 g de feta, 2 c à s de graines de sésame

Ingrédients pour la sauce : 3 c à s de vinaigre balsamique, 2 c à s de sauce barbecue, 1 c à s de confiture de fraises, 1 c à c de moutarde, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Faites dorer le lard dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Égouttez sur du papier absorbant.

2 Rincez les épinards, les deux salades et le basilic et essorez-les. Effeuillez le basilic et ôtez les tiges plus dures des épinards. Rincez les haricots dans une passoire et égouttez-les. Coupez les fraises en deux ou en quatre.

3 Préparez la sauce. Mixez environ 100 g de fraises avec le vinaigre balsamique, la sauce barbecue, la confiture de fraises, la moutarde et l’huile. Ajoutez un peu d’eau froide si la sauce est trop épaisse. Assaisonnez de poivre et sel.

4 Dressez les épinards, la salade et le basilic dans un plat de service. Ajoutez les fraises et le lard et émiettez la feta par-dessus. Ajoutez ensuite les haricots et nappez l’ensemble de sauce. Donnez un tour de moulin à poivre et saupoudrez de graines de sésame. Si désiré, servez accompagné de knäckebröd.

Salade de pâtes à la mangue

Pour 4 personnes / Préparatifs 25 minutes / Préparation 10 minutes

Ingrédients : 200 g de spaghetti complets, ½ concombre, 2 piments chili rouges, 1 mangue, 1 poignée de fines herbes (p. ex. persil, coriandre), 2 citrons verts, 1 c à s de sucre de palme, 1 c à c de gingembre, râpé, 2 c à s de sauce soja claire, 30 g de cacahuètes, concassées, 3 c à s d’huile végétale, sel, poivre blanc du moulin

Préparation :

1 Faites cuire les spaghetti al dente dans une grande casserole d’eau salée comme indiqué sur le paquet. Égouttez, rafraîchissez sous l’eau froide et égouttez encore. Dans un saladier, mélangez les spaghetti avec 1 cuillère à soupe d’huile.

2 Découpez le concombre en rondelles fines. Émincez les piments. Pelez la mangue et découpez la chair en lamelles. Ciselez les fines herbes.

3 Râpez finement le zeste d’1 citron vert et pressez-en le jus. Découpez le deuxième citron vert en deux puis en quartiers fins.

4 Dans un bol, fouettez le jus et le zeste de citron vert avec le sucre de palme, le piment, le gingembre, la sauce soja et le reste de l’huile. Assaisonnez la sauce de poivre et sel.

5 Mélangez les spaghettis avec le concombre, la mangue, les herbes, les quartiers de citron vert et la moitié des cacahuètes. Nappez de sauce et mélangez soigneusement. Assaisonnez de poivre et sel, dressez les pâtes dans des bols ou des assiettes creuses, décorez avec reste des cacahuètes et servez

Salade d’orange, feta et radicchio

Pour 4 personnes / Préparation 30 minutes

Ingrédients : 2 grosses oranges sucrées, 6 à 8 feuilles de radicchio, 1 oignon rouge, 6 à 8 olives fourrées (à l’ail ou aux amandes), 150 g de feta

Ingrédients pour la sauce : jus d’1 orange, jus d’1 citron, 1 gousse d’ail, épluchée, 1 c à c de sirop d’agave, 5 c à s d’huile d’olive, 2 c à c de grains de poivre, grossièrement concassés, sel

Préparation

1 Pelez les oranges à vif et découpez-les en tranches fines à l’aide d’un couteau aiguisé. Déchirez les feuilles de radicchio en petits morceaux. Épluchez l’oignon et coupez-le en rondelles fines. Découpez les olives en rondelles. Émiettez la feta.

2 Pour la sauce, mixez le jus d’orange et de citron dans le blender avec l’huile, l’ail, le sirop d’agave, le poivre concassé et le sel.

3 Dressez les feuilles de radicchio dans les assiettes avec les tranches d’orange, les olives, les rondelles d’oignon et la feta. Arrosez abondamment de sauce et servez.

Salade d’épinards aux myrtilles, amandes et feta

Pour 4 personnes / Préparatifs 10 minutes / Préparation 5 minutes

Ingrédients : 60 g d’amandes émondées, 150 g de feta, 2 poignées de jeunes épinards en branches, 200 g de myrtilles

Ingrédients pour la sauce : ½ c à c de miel, 1 c à s de jus de citron, 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 5 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Faites griller les amandes dans une poêle antiadhésive jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées, en remuant constamment. Émiettez la feta.

2 Dressez les épinards, les myrtilles, les amandes et la feta dans les assiettes.

3 Pour la sauce, fouettez l’huile d’olive avec le miel, le jus de citron et le vinaigre. Salez, poivrez. Arrosez-en la salade et servez.

Radicchio au cheddar et raisins confits

Pour 4 personnes / Préparatifs 25 minutes / Repos 48 heures /Préparation 10 minutes/ Attention: Commencez cette recette (minimum) 2 jours à l’avance.

Ingrédients pour les raisins confits : 300 g de raisin noir sans pépins, 100 g de myrtilles, 20 g de gingembre, 1 gousse d’ail, 1 petit bâton de cannelle, 100 g de sucre fin, 3 c à s de vinaigre de vin blanc, 150 ml de vin blanc sec ou de porto blanc, 1 bout de zeste d’orange, 1 c à c de graines de moutarde, 50 ml de grappa

Ingrédients pour la salade : radicchio, 120 g de cheddar, grossièrement haché ou émietté, jus de citron, 2 c à s de noix, concassées, cressonnette, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Coupez les raisins en deux ou en rondelles épaisses. Mettez-les dans un grand bocal et ajoutez les myrtilles. Épluchez le gingembre et coupez-le en rondelles. Épluchez l’ail et coupez-le en deux. Brisez le bâton de cannelle en morceaux.

2 Versez le sucre et le vinaigre dans une casserole, ajoutez 75 ml d’eau et portez à ébullition. Ajoutez le vin ou le porto, le gingembre, l’ail, le bâton de cannelle, le zeste d’orange et les graines de mou – tarde et portez une nouvelle fois à ébullition. Retirez la casserole du feu, incorporez la grappa et versez le liquide sur les fruits dans le bocal. Fermez hermétiquement et laissez macérer 2 jours au minimum au frigo ou dans un endroit sombre et frais.

3 Détachez les feuilles du radicchio et placez-les avec le cheddar dans les assiettes. Parsemez de raisins confits et de myrtilles. Transvasez 5 cuillères à soupe du liquide des raisins dans un bol et mélangez-le avec le jus de citron, du poivre et du sel. Incorporez l’huile en fouettant et arrosez la salade de cette sauce. Décorez de noix et de cressonnette et servez

Salade d’épinards, betteraves et canneberges

Pour 4 personnes / Préparatifs 10 minutes / Repos 10 minutes / Préparation 5 minutes

Ingrédients : 2 c à c de moutarde de Dijon, 2 c à c de miel liquide, 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 3 betteraves cuites, en petits dés, 40 g de canneberges séchées, 100 g de jeunes épinards, 75 g de noix, 150 g de fromage (comté) en dés, 4 c à s d’huile de noix, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Commencez par la sauce. Fouettez la mou – tarde avec le miel et le vinaigre. Incorporez en – suite l’huile, en fouettant. Assaisonnez de poivre et sel.

2 Versez la moitié de la sauce dans un saladier et ajoutez la betterave et les canneberges. Mé – langez et laissez macérer 10 minutes.

3 Dressez les épinards, les noix et le fromage dans quatre assiettes. Ajoutez la betterave et les canneberges, arrosez avec le reste de la sauce et donnez un tour de moulin à poivre juste avant de servir

Salade de boulgour turque aux figues, melon, dattes et pépins de grenade

Pour 4 personnes Préparatifs 30 minutes Repos 3 heures Préparation 10 minutes

Ingrédients : 60 g de boulgour, 150 ml de jus d’orange, chauffé, cannelle en poudre, 50 g de noisettes, 1 petite grenade, 160 g de yaourt, 3 c à c de sucre cristal, 4 figues fraîches, 1 petit melon, 4 dattes, 2 c à s de raisins secs blonds, 2 c à s d’huile d’olive

Préparation

1 Versez le boulgour dans un plat, mélangez-le avec le jus d’orange chaud, l’huile d’olive et une pincée de cannelle en poudre et laissez tremper pendant 3 heures.

2 Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez une plaque de papier cuisson et éparpillez-y les noi – settes. Faites-les griller environ 10 minutes au four puis laissez-les refroidir.

3 Épépinez la grenade. Lissez le yaourt avec le sucre et un peu de cannelle en poudre. Coupez les figues en morceaux. Coupez le melon en quatre, ôtez la peau et les pépins et coupez la chair en dés de 2 cm. Dénoyautez les dattes et coupez-les en languettes. Hachez les noisettes grossièrement.

4 Dans un saladier, mélangez le boulgour avec les figues, les dattes, le melon, les raisins secs et les noisettes. Dressez la salade dans les assiettes et nappez de sauce au yaourt. Déco – rez de pépins de grenade et servez

Salade de quinoa et lentilles à l’avocat, raisins et poire

Pour 4 personnes / Préparatifs 30 minutes / Préparation 30 minutes

Ingrédients : 120 g de lentilles noires (beluga), 600 ml de bouillon de légumes, 150 g de quinoa, 120 g de raisin noir, 1 avocat, 1 poire, 1 c à s de graines de sésame noir, 200 g de feta

Ingrédients pour la sauce : zeste et jus d’½ orange, 2 à 3 c à s de vinaigre de cidre, 1 à 2 c à c de sirop d’érable ou de miel, 2 c à s d’huile de pépins de raisins, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Rincez les lentilles dans une passoire puis versez-les dans une casserole. Ajoutez le bouillon, portez à ébullition, diminuez le feu et laissez mijoter 15 à 20 minutes, les lentilles doivent être cuites al dente. Égouttez et réservez.

2 Portez une casserole d’eau salée à ébullition. Rincez le quinoa, plongez-le dans l’eau bouillante et laissez cuire environ 10 minutes. Égouttez complètement.

3 Pour la sauce, mélangez le zeste et le jus d’orange avec le vinaigre, les deux huiles, le sirop d’érable, du poivre et du sel. Incorporez les lentilles et le quinoa et laissez tiédir.

4 Coupez les raisins en deux ou en quatre. Coupez l’avocat en deux, ôtez le noyau, pelez-le et coupez la chair en lamelles. Épépinez la poire et coupez la chair en tranches fines.

5 Dressez la salade de quinoa et de lentilles dans les assiettes. Disposez les raisins, l’avocat et la poire par-dessus. Saupoudrez de graines de sésame et terminez par de la feta émiettée. Servez avec du pain blanc frais du four.