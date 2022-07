Salades: trois grands classiques à réessayer d’urgence

Ces salades se sont métamorphosées en grand classique au fil des ans. Et non sans raison. Voici trois salades que l’on pense trop connaître et qui sont pourtant à réessayer d’urgence en ces temps de fortes chaleurs.

Salade César

Pour 4 personnes / Préparatifs 25 minutes / Préparation 10 minutes

Ingrédients pour la salade : 3 tranches de pain blanc, huile d’olive, 4 petites laitues romaines, 30 g de copeaux de parmesan, 2 c à s de cressonnette

Ingrédients pour la sauce : 2 gousses d’ail, 3 filets d’anchois, 1,5 c à s de jus de citron, 1,5 c à s de vinaigre de vin blanc, ½ c à c de moutarde, sauce Worcestershire, 1 jaune d’œuf, 1 c à s de parmesan, râpé, 100 ml d’huile d’olive, 1 pincée de sucre, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Découpez le pain en dés. Faites chauffer.

2 cuillères à soupe d’huile dans une poêle et faites-y dorer les bouts de pain 3 à 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Remuez de temps en temps. Égouttez-les sur du papier absorbant. 2 Rincez la salade, détachez les feuilles, essorez-les et coupez-les en morceaux.

3 Préparez la sauce. Épluchez l’ail et coupez-le en lamelles grossières. Mettez-le dans le blender ou le robot de cuisine avec les anchois, le jus de citron, le vinaigre de vin, la moutarde, un peu de sauce Worcestershire, le jaune d’œuf et le parmesan râpé. Mixez pour obtenir une sauce claire et crémeuse en incorporant progressivement l’huile en fin filet. Si nécessaire, ajoutez un filet d’eau. Assaisonnez la sauce de sucre, poivre et sel.

4 Dressez la salade dans les assiettes et nappez-la de sauce. Parsemez de croûtons de pain et de parmesan. Décorez de cressonnette et servez.

Salade grecque

Pour 4 personnes / Préparatifs 5 minutes / Préparation 5 minutes

Ingrédients : 1 concombre, 350 g de petites tomates, en morceaux, 1 petit oignon blanc, en rondelles fines, ½ poivron rouge, en petits dés, 10 g d’olives kalamata dénoyautées, 200 g de feta, en petits dés, quelques pluches d’origan frais, sans les tiges, quelques pluches de cerfeuil, 3 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Découpez le concombre en tranches dans la longueur puis en petits carrés. Mettez-les dans un saladier.

2 Ajoutez les tomates, l’oignon, le poivron, les olives et la feta.

3 Arrosez d’huile, assaisonnez de poivre et sel et décorez de fines herbes. Servez immédiatement.

Salade Waldorf

Pour 4 personnes / Préparatifs 10 minutes / Préparation 5 minutes

Ingrédients : 3 c à s de mayonnaise, jus d’½ citron, 3 pommes rouges, non épluchées, en julienne, 4 branches de céleri blanc (ou 3 branches de céleri vert), en lamelles obliques, 75 g de noix, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Dans un saladier, lissez la mayonnaise avec le jus de citron et un peu de sel. Ajoutez les pommes et le céleri et mélangez.

2 Répartissez la salade dans quatre bols ou assiettes.

3 Décorez de noix, poivrez abondamment et servez.