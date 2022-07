Salade de riz: quatre recettes surprenantes

Qu’il soit blanc, noir ou rouge, le riz est un allié de choix pour une salade réussie. Voici quatre recettes aussi estivales qu’originales.

Salade de riz et carpaccio de saumon

Pour 4 personnes/ Préparatifs 20 minutes / Préparation 45 minutes

Ingrédients :

200 g de riz basmati, 1 citron, 3 c à s de vinaigre balsamique, 3 c à s d’huile d’olive, 2 brins de romarin, 1 concombre, 300 g de filet de saumon sans peau ni arêtes, 1 oignon rouge, 2 c à c de câpres, 2 c à c de graines de sésame blanc et noir, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Rincez le riz dans une passoire, versez-le dans une casserole et ajoutez environ le double du volume en eau avec une pincée de sel. Couvrez la casserole, portez à ébullition et laissez cuire doucement pendant 20 minutes. Retirez le couvercle, laissez refroidir et égrenez ensuite le riz à la fourchette.

2 Rincez le citron sous l’eau très chaude, épongez-le et coupez un demi-citron en rondelles fines. Coupez-les encore en deux. Pressez le jus de l’autre demi-citron. Dans un bol, fouettez le jus de citron avec le vinaigre balsamique, l’huile, du poivre et du sel.

3 Hachez les feuilles de romarin. Coupez le concombre en rondelles fines. Épongez le saumon et coupez-le en tranches très fines. Épluchez l’oignon, coupez-le en deux puis en demi rondelles fines.

4 Mélangez la sauce avec les rondelles de citron, le romarin, le concombre, le saumon et l’oignon et assaisonnez de poivre et sel.

5 Répartissez le riz dans les bols et dressez le carpaccio de saumon par-dessus. Parsemez de câpres et de graines de sésame et terminez par un tour de moulin à poivre. Servez.

Salade de poulet au riz rouge et ananas

Pour 4 personnes / Préparatifs 25 minutes / Préparation 35 minutes

Ingrédients

250 g de riz rouge, 4 filets de poulet (environ 500 g au total), 4 c à s d’huile végé – tale, 400 g de chair d’ananas, 1 poignée de feuilles de coriandre, 4 c à s de sauce sriracha ou sauce sweet chili, 3 c à s de jus de citron vert, 3 c à s de jus d’ananas, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Rincez le riz dans une passoire puis faites-le cuire environ 35 minutes (ou comme indiqué sur l’emballage) dans une casserole d’eau salée.

2 Assaisonnez les filets de poulet de poivre et sel. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une poêle et faites-y cuire le poulet environ 10 minutes. Égouttez le riz et laissez-le refroidir légèrement. Coupez les filets de poulet en morceaux.

3 Coupez l’ananas en petits morceaux. Ciselez les feuilles de coriandre et réservez-en quelques-unes entières pour la finition.

4 Pour la sauce, mélangez 2 cuillères à soupe de sauce sriracha avec le jus de citron vert, le reste de l’huile, le jus d’ananas et une pincée de sel.

5 Dans un saladier, mélangez la sauce avec la coriandre hachée, les morceaux de poulet, le riz et l’ananas. Assaisonnez de poivre et sel. 6 Dressez la salade dans les assiettes et arrosez-la du reste de sauce. Décorez de feuilles de coriandre et servez.

Salade de riz noir, betterave et oignons de printemps

Pour 4 personnes / Préparatifs 25 minutes / Préparation 25 minutes

Ingrédients :

200 g de mélange de riz noir et riz sauvage, 400 ml de bouillon de légumes, 30 g de pignons de pin, 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 2 c à s de jus de citron, 1 c à s de miel, 1 c à s de sauce soja, 1 poignée de coriandre ou de persil, 400 g de betteraves cuites et épluchées, 200 g de chou rouge, 3 oignons de printemps, 1 petite mangue, 1 c à c de gingembre confit au sirop, 4 c à s d’huile d’olive, 2 c à s d’huile de pépins de raisin, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

1 Rincez le riz et égouttez-le complètement. Portez le bouillon à ébullition dans une casserole, versez-y le riz, couvrez et faites cuire le riz comme indiqué sur l’emballage. Retirez ensuite la casserole du feu et laissez reposer. Faites griller les pignons de pin brièvement dans une poêle sans matière grasse et réservez.

2 Mélangez le vinaigre avec le jus de citron et le miel puis incorporez les deux sortes d’huile, en fouettant. Incorporez la sauce soja, salez et poivrez. Hachez la moitié de la coriandre ou du persil et ajoutez dans la sauce.

3 Découpez la betterave en petits dés. Hachez finement le chou rouge. Découpez les oignons de printemps en rondelles. Épluchez la mangue, ôtez le noyau et découpez la chair en dés d’environ 1 cm. Réduisez le gingembre confit en petits morceaux.

4 Dans un grand plat, mélangez le riz avec le chou rouge, le gingembre, les oignons de printemps, les pignons de pin, la betterave et la mangue. Assaisonnez la sauce selon votre goût et arrosez-en la salade. Ajoutez le reste des fines herbes, mélangez délicate – ment et servez.

Salade de riz noir et edamame, concombre, carotte et coriandre

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 30 minutes

Ingrédients :

250 g de riz noir, 125 g d’edamame (décongelés s’ils sont surgelés), 2 carottes, épluchées et en julienne, 1 concombre, coupé en deux dans la longueur puis en demi[1]rondelles épaisses, 1 bouquet de coriandre, 2 c à c de graines de sésame POUR LA SAUCE jus de 2 citrons verts, 2 c à s de sucre de palme, 2 c à s de sauce soja claire, 1 c à c d’huile de sésame

Préparation :

1 Mettez le riz dans une casserole avec 500 ml d’eau. Portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter 30 minutes, ou jusqu’à ce que le riz soit cuit.

2 Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans un bol, mélangez le jus de citron vert avec le sucre de palme jusqu’à ce qu’il soit dissous. Incorporez ensuite la sauce soja et l’huile de sésame, en fouettant.

3 Faites cuire les haricots edamame 5 minutes dans une casserole d’eau et égouttez-les complètement.

4 Égouttez éventuellement le riz (s’il reste encore de l’eau dans la casserole) et dressez-le dans quatre bols. Garnissez-le de carottes, concombre, edamame et coriandre. Arrosez de sauce, décorez de graines de sésame et servez