À Paris, les restaurants militent pour le végétarien, de manière plus ou moins radicale

Menu gastronomique végétalien servi dans un appartement pour l’une, établissement de plus de 100 couverts avec des plats végétariens pour l’autre: la cheffe Claire Vallée et l’entrepreneure Julia Chican tentent de promouvoir une cuisine plus verte à Paris, chacune à sa manière.

« La cuisine, c’est de plus en plus un acte militant », raconte à l’AFP Claire Vallée, qui a loué un appartement pendant plusieurs mois pour proposer ses plats sans matière animale interrogeant notamment sur la déforestation, après la fermeture de son étoilé de gastronomie végétale situé dans le bassin d’Arcachon, dans le sud-ouest de la France.

Grande table accueillant six clients qui ne se connaissent pas forcément dans un salon donnant sur une cuisine ouverte, plaque de cuisson ordinaire, petit réfrigérateur et beaucoup de bocaux contenant des produits fermentés: la cheffe, qui ne se voit pas rouvrir un restaurant classique, décrit « un beau défi » davantage en adéquation avec ses convictions sur une pratique de son métier « beaucoup moins énergivore ».

L’expérience a un coût: 280 euros le menu, avec notamment un plat autour des fleurs évoquant la disparition des abeilles, tandis que la fonte des glaces est symbolisée par des feuilles ressemblant à du plastique.

Le retard de la France

« On est encore très en retard en France », qu’il s’agisse de l’offre végétarienne ou de gestes éco-responsables comme la récupération des eaux de pluie sur les toits, déplore la cheffe. « Dès qu’on parle végétal, on se fait insulter », affirme-t-elle.

Claire Vallée, par ailleurs docteure en archéologie, prévoit désormais de se rendre en Afrique australe pour découvrir des techniques de conservation et de cuisson anciennes, comme la cuisson sous terre, afin de les mettre en oeuvre lors de son prochain projet du même type prévu à l’automne, cette fois dans le sud de la France et avec un potager.

De son côté, Julia Chican assume une posture moins radicale avec Maslow, ouvert en mai à Paris et dont elle est la co-fondatrice.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Selon cette entrepreneure, il faut y aller en douceur pour habituer les Français « à manger moins de viande au quotidien sans avoir l’air de faire un compromis », bien qu’elle juge elle aussi que le secteur en fait très peu pour réduire son empreinte environnementale.

L’établissement, dont la décoration évoque des restaurants londoniens ou new-yorkais, affiche plus de 100 couverts et des tarifs ne dépassant pas 12 euros pour un plat.

« On a cherché un lieu grand, ce qui n’est pas facile à Paris, pour montrer l’ambition du concept et ne pas faire comme les petites cantines végétariennes au coin de la rue », souligne-t-elle.

Diminuer les protéines animales à la carte a par exemple fait partie des premières décisions prises pour coller à la philosophie plus verte de l’endroit. « On n’a pas peur d’enlever la viande et le poisson », détaille Julia Chican mais ce n’est pas revendiqué sur l’enseigne, pour que les gens « ne bloquent pas dès le démarrage », et le choix s’est porté sur une décoration qui n’était « surtout pas verte ».

D’après elle, les clients ne viennent pas « pour faire une bonne action » mais « pour se faire plaisir, parce qu’ils trouvent ça cool, bon, délicieux » et ils plébiscitent un carpaccio de chou-rave, rendu gourmand par un pralin de cajou et une huile noire infusée avec de la poudre d’olive.

Lire aussi: Adieu veau, vache, cochon: la fin de la viande dans les restaurants est-elle pour demain?