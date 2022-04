Cinq halles gourmandes à ne pas rater

Venus des Etats-Unis et d’Asie, les food courts font des émules en Europe à un rythme effréné. Le secret de ces halles gourmandes devenues les repaires privilégiés des épicuriens citadins? Elles combinent le bon et le beau. En voici cinq où vous filerez (sûrement) bientôt.

1 – La Gare Maritime, à Bruxelles

Ouverte en novembre dernier, elle est la plus grande halle gourmande d’Europe – excusez du peu. Et clairement, elle est aussi l’une des plus impressionnantes, avec son architecture vitrée, industrielle et boisée qui se nourrit de l’énergie de quelque 17 000 m2 de panneaux solaires.

On s’y attable pour déguster les pâtes affolantes de Cereal Killer, la cuisine ayurvédique de XGreen, les inévitables frites de 140! (alias Mallory Gabsi et Adrien Cachot, tandem ex- Top Chef), les bols nomades de Bouillon (par Sang Hoon Degeimbre lui-même) ou les burgers inimitables de Carne. Une dizaine d’enseignes qui gravitent autour d’un bar central où coule – entre autres – la puissante Victoria.

Pour une ambiance lumineuse, on suggère l’heure du lunch. Pour un moment plus feutré, on attend la nuit tombée et les musiciens – groupes ou DJ – qui viennent rendre les lieux encore un peu plus agréables.

garemaritime-foodmarket.be

2 – Les Foodhallen, à Rotterdam

Les Foodhallen, à Rotterdam © SDP / FOODHALLEN

Installées depuis 2018 sur l’une des plus belles places de la ville, dans les hangars monumentaux du Parkhuismeesteren, ces halles complètent un complexe hôtelier et d’appartements. La réhabilitation de l’ensemble est signée par le bureau belge AWG architecten. Le bâtiment, construit en 1818, était utilisé pour stocker divers épices et produits exotiques.

Si le lieu est désormais le rendez-vous de tout foodie qui se respecte à Rotterdam, il n’en conserve pas moins ce cachet industriel avec ses hauts plafonds et ses colonnes de ciment. Le point focal des Hallen se trouve en son centre avec le bar qui sert de la bière locale et artisanale – mais pas que – et autour duquel s’évente une quinzaine de stands proposant un riche mélange de cuisines, de la taqueria mexicaine au sushi haut de gamme en passant par la streetfood coréenne. Plein de bonnes raisons d’y aller, puis d’y retourner.

foodhallen.nl/rotterdam

3 – Le El Nacional, à Barcelone

Situé au sein de l’Eixample, sur l’emblématique Passeig de Gràcia, et dans un bâtiment datant de 1889, El Nacional propose une expérience peu banale. Le concept? Rassembler tous les classiques culinaires de la péninsule ibérique, avec des produits haut de gamme, dans un cadre grandiose à mi-chemin entre le moderne et les années 40.

Le visiteur peut choisir entre quatre bars – à bière, à vin, à huîtres et à cocktails – et quatre restaurants, chacun avec sa carte et ses spécialités: de la brasserie carnivore au comptoir axé sur le poisson, tout en s’aventurant du côté des tapas. La définition même du choix cornélien.

elnacionalbcn.com

4 – Le Östermalms Saluhall, à Stockholm

C’est une véritable institution à Stockholm. Construites en 1888, les halles étaient jadis réputées pour la finesse de leurs produits et s’imposaient le lieu d’approvisionnement pour les cuisiniers du roi.

Rénové pendant quatre longues années, Östermalms Saluhall s’est refait une beauté et a rouvert ses portes en 2020. Regroupant dix-sept enseignes dont certaines sont dans les parages depuis des générations, le magnifique bâtiment de pierre est le meilleur endroit pour goûter les spécialités suédoises dans le respect d’un savoir-faire ancestral. Au menu: gravlax de saumon, harengs fumés ou smørrebrød à gogo.

5 – Galeries Lafayette, à Paris

C’est au sous-sol du prestigieux emblème commercial parisien qu’est né, en 2019, le food court des Galeries Lafayette Champs-Elysées. Bien loin d’une cave, l’espace s’avère lumineux et élégant, avec un soupçon d’on-ne-sait-quoi à la française.

Chaque comptoir y est joliment décoré – on retient notamment les mosaïques dessinées par Alexis Taieb. A la croisée des chemins entre l’épicerie fine et le traiteur, c’est sur des grandes tables en laiton que l’on peut déguster des fleurons de la gastronomie hexagonale et autres délicatesses venant de dix stands aux arômes variés. On y croise, entre autres, le pâté en croûte de compétition de la maison Véro, véritable institution de la capitale, les rolls de luxe de la maison Caviar Kaspia ou encore les délicieux sandwiches momo au poulet sauce sucrée de Little Zhao.

galerieslafayette.com