11 adresses pour bruncher gourmand à Bruxelles

Si, comme nous, vous êtes sans cesse à la recherche de bistrots/restos/cafés à Bruxelles pour un brunch entre amis, en famille ou même en solo (pourquoi pas), voici notre sélection de bonnes adresses qui raviront tous les palais, du plus gastro au plus sur le pouce, en veillant à la qualité de ce qui se trouve dans vos assiettes, même les plus matinales.

Spoons, pour bruncher avec les copines

…Avec les copains, le mari et les enfants c’est possible aussi bien sûr. Mais pour avoir testé l’adresse en hiver (avec deux enfants), on s’est dit que l’intérieur tout joli tout cosy se prêterait merveilleusement à un brunch entre amies, d’autant qu’une salle dans le fond peut accueillir une grande tablée. C’est presque comme à la maison… Le service adorable et le menu healthy (tout en étant gourmand) en plus. Aux beaux jours, vous pourrez profiter de la terrasse, et terminer votre après-midi en beauté par une balade en forêt, toute proche. Les prix ne sont pas les moins chers, mais comme le brunch is the new lunch, vous en aurez pour votre argent, on vous le garantit.

Les week-ends (samedi et dimanche à partir de 9h), formules brunchs entre 9,5 euros et 36 euros par personne + plats à la carte (dont l’oeuf à la coque à 2,20 euros, idéal pour les enfants). eatspoons.be

Pois Chiche, pour un brunch du Moyen-Orient végé et local

Comme son nom l’indique, Pois Chiche est une adresse 100 % végétarienne, qui offre une street food levantine faite avec amour et des produits locaux, qui ravira tous les palais. Au menu, une assiette brunch à 19 euros avec un assortiment de falafels, légumes, halloumi grillé, oeuf dur ou poché, garniture et pain frais, avec la possibilité d’ajouter des ingrédients à l’envi (moyennant de petits suppléments quand même). Vous pourrez également apprécier les mezze à la carte, à partager. Mention spéciale pour l’assiette kids à 10,50 euros. Manger conscient ET avec vos enfants, chiche?



Les week-ends à partir de 11h. Assiette brunch à 19 euros, 10,50 euros pour les enfants. poischiche.be

Seven, pour bruncher healty

Voilà une bien chouette petite adresse à Uccle qui conjugue merveilleusement le manger local et durable avec des prix plus que corrects. Par exemple, le granola bowl est à 10 euros. Si vous avez envie de (bien) bruncher sans vous ruiner, dans un cadre zen qui plus est, c’est donc ici que vous devez aller. Bon à savoir, les laptops ne sont pas bienvenus entre 12h et 15h, et en semaine, il est possible de prendre à emporter. Bon à savoir bis: c’est family et dog friendly seulement dans la zone de commande et d’attente. A éviter donc si vous voulez débarquer avec votre marmaille survoltée…

Ouvert les week-ends de 10h à 18h, seven-brussels.com

Great Market, pour un brunch méditerranéen

Si vous ne connaissez pas encore le marché méditerranéen qui a pris place il y a quelques années chaussée de Louvain, dans l’ancien concept store Smets, ne perdez plus une minute. Les houmous, salades libanaises et autres taboulés sont à tomber. Et depuis cette année, l’enseigne organise à intervalles réguliers (calendrier sur la page Facebook) des brunchs méditerranéens. Rien que le dressage du buffet multicolore donne déjà envie! Attention, il faut absolument réserver.

Certains dimanches sur réservation, 28,50 euros/pers, greatmarket.be

Tigermilk, pour un brunch latino in town

Vous avez peut-être entendu parler de cette adresse food sud-américaine lorsqu’elle a ouvert à Bruxelles, peut-être même avez-vous eu déjà la chance de la tester. Mais savez-vous qu’elle offre aussi de délicieux brunchs à la sauce latina? Si l’enseigne, qui vous fera voyager à peine la porte franchie, met évidemment à la carte des ingrédients aussi gourmands qu’healthy, on l’avoue, on louche dangereusement sur les options sucrées, qui font saliver rien qu’à les regarder. Allez, on craque, d’autant que les prix sont carrément raisonnables. Vous venez?

Le samedi de 11h30 à 15h, le dimanche de 11h à 15h. tigermilkrestaurants.com

Wasbar, pour brunch insolite (et utile)

C’est dimanche, et le dimanche, c’est jour de lessive. Mais si vous n’avez pas envie de renoncer à votre brunch en famille ou entre amis, foncez au Wasbar. Le concept? Un endroit original où vous pouvez faire une lessive… Tout en mangeant. On vous rassure, vous ne serez pas bercés par le ronron des machines, mais plutôt séduits par la carte, entre assiettes et bols healty, bagels, plaisirs sucrés et petit-déjeuners plus classiques.

Plats à la carte et formules « comme une star » et « comme un roi » à 23 euros, boissons comprises. Tous les jours à partir de 9h.

La Fabbrica, pour un brunch en famille… même quand il pleut

L’avantage du lieu: on peut bruncher en terrasse, qu’il pleuve qu’il vente qu’il neige, puisque l’endroit est abrité par la verrière du bâtiment de Tour et Taxis. Au menu: un buffet super complet à l’italienne, salé et sucré, avec des bons produits de la Botte. Et pour les enfants, des jeux et des animations, histoire que les parents puissent finir leur assiette sans se presser.

Uniquement le dimanche, 40 euros/adulte (boissons comprises – eau détox, citronnade maison, grenadine, thé vert, earl grey) et 20 euros/enfant. lafabbrica.be

Tea Jolie, pour un brunch so british

Envie d’un english breakfast? De bacon grillé, de pancakes, de baked beans et de scones garnis? C’est ici que vous trouverez votre bonheur. Tea Jolie est un salon de thé so british, cosy et, comme son nom l’indique, tout joli, qui vous accueille tous les week-ends pour un brunch qui ravit les yeux comme le palais. Si le petit-déjeuner anglais n’est pas trop votre truc, vous pouvez opter pour le Granola bowl ou l’Açaí Bowl. Mention spéciale pour la déco girly mais chic, l’endroit idéal pour un brunch entre copines. A cup of tea?

Tous les week-ends, de 10h à 14h. teajolie.be

Le Phare du Kanaal, pour une pause citadine

Envie/besoin d’un break en plein centre ville? Rendez-vous au Phare du Kanaal, à un jet de pierre (et de canal) de Sainte-Catherine. Avec sa fresque « tempête en mer » géante, vous ne pourrez pas le louper. Le Phare est à la fois un espace de coworking, un café, une cantine, un resto… Et tout ça à la fois. Le week-end, le lieu vous accueille dedans ou dehors pour un brunch avec une assiette sucrée-salée de 5 petits plats à composer vous-même, boisson chaude, froide et buffet de pains (de la boulangerie d’à côté, s’il vous plait). Le lieu est aussi kids friendly, avec une assiette enfants de 3 petits plats + boisson à 12 euros. On aime!



Week-end brunch de 11h à 15h. Formule tout compris, 23 euros, formule enfants, 12 euros. lepharedukanaal.com

Mêzon, pour un brunch gastro et… kids friendly

Si vous avez des enfants, vous connaissez peut-être cette adresse qui réussit la prouesse de réunir resto gastro et accueil des enfants. Si vous n’avez aucune idée de ce que peut être un brunch gastronomique, rendez-vous donc dans cette belle adresse uccloise pour un brunch 5 services à 44 euros, tandis que vos bambins se régaleront avec un bento brunch à 24 euros. On apprécie particulièrement le coin jeux pour enfants, pendant que les parents savourent ce qui est définitivement bien plus qu’un brunch. Bon à savoir, vous pouvez louer le service baby sitter pour le même prix que le bento kids. On dit ça…

Les dimanches entre 10h et 14h. mezon.be

La Table rustique, pour un brunch copieux (et pour le jardin)

Envie d’une pause au vert sur l’avenue Louise? Foncez à la Table Rustique, encore plus aux beaux jours puisque vous pourrez profiter du grand et beau jardin, pour un brunch copieux avec un choix de plats sucrés salés variés, à l’abri des bruits de la ville. Le samedi, vous pourrez choisir dans les menus à la carte, entre breakfast et lunchs, et composer donc vous-même votre brunch. Le dimanche, une formule copieuse spéciale brunch à 29,90 euros vous comblera. A noter qu’à quelques centaines de mètres à pied se trouve le Bois de la Cambre, si vous cherchez une idée de promenade digestive…

Les week-ends de 9h à 18h, réservations possibles (et vivement conseillées) à booking@latablerustique.be

