15 restos liégeois parfaits pour une grande occasion

Réputée pour son tempérament festif, Liège est aussi résolument gourmande. Autant dire que dans la Cité ardente, les restos où savourer une grande occasion ne manquent pas.

Les ingrédients essentiels? Cuisine soignée, cadre raffiné et ambiance atypique, pour faire de chaque repas dans ces restos liégeois un moment mémorable, qu’il s’agisse de fêter une grande occasion ou non. Mais disons que si vous voulez accompagner le dessert d’une demande en mariage, célébrer un anniversaire ou bien encore épater votre boss, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant un des établissements de cette liste.

Baci, le plus sensuel

Il n’aura fallu que quelques semaines à la table ouverte par Maxence Louis dans l’écrin du Théâtre de Liège pour devenir l’adresse la plus prisée de la ville. C’est que la haute cuisine italienne qu’il y sert réussi le pari d’être aussi élégante que le décor, tout en restant sexy à souhait.

Le service, attentif et précis, contribue à faire de Baci un des restos liégeois où il est le plus difficile d’obtenir une table au débotté – mais le jeu en vaut la chandelle, ou plutôt la réservation suffisamment en avance.

Place du XX Août 16 / Baci

Sauvage, le plus atypique

Chez Sauvage, Hyun Frère n’hésite pas à puiser avec gourmandise dans la gastronomie asiatique et à marier fermentations, laques et autres ingrédients méconnus sous nos latitudes avec le meilleur de la gastronomie française.

Le résultat ? Une cuisine moderne et délicate qui se savoure dans une maison bourgeoise restaurée avec goût, dont la terrasse est un véritable havre aux beaux jours.

Route du Condroz 151, Angleur / Sauvage

L’Écailler, le plus parisien

Pour le plus grand plaisir des inconditionnels de cette adresse comme une enclave parisienne en plein centre-ville, l’Écailler a récemment rouvert sous l’égide d’une nouvelle équipe, sans rien perdre du chic iodé de sa carte, où plateaux de fruits de mer côtoient différentes préparations de homard ainsi que ris de veau et tartare pour ceux qui préfèrent les saveurs de la terre.

Rue des Dominicains 26 / L’Écailler



Toma, le plus exclusif

Thomas Troupin qualifie de cuisine immersive les préparations réfléchies qu’il sert dans le théâtre de son restaurant où chaque table bénéficie d’une vue imprenable sur la cuisine, entièrement ouverte.

Si tant niveau prix que disponibilité des tables, l’adresse n’est pas accessible à tous, elle n’en reste pas moins un des coups de coeur des gourmets liégeois, qui s’y pressent en cas de grande occasion à célébrer.

Boulevard de la Sauvenière 70 bis / Toma



La Villa des Bégards, le plus sain

Ancien locataire du cadre d’exception qui accueille aujourd’hui le Toma de Thomas Troupin, François Piscitello a beau avoir perdu son étoile, il n’a pas renoncé aux ingrédients de son succès, mitonné avec passion et attention, sa cuisine italienne élégante mettant l’accent sur une forme d’équilibre, le chef étant très préoccupé par la nutrition. Le cadre est aussi soigné que la cuisine, ce qui ajoute à l’attrait de cette Villa à la terrasse des plus agréables.

Voie de l’Ardenne 112, Chaudfontaine / Villa des Bégards



Bonheur Simple, le plus feutré

À quelques minutes seulement de la Villa des Bégards, le Bonheur Simple est une autre pépite incontournable de l’Ourthe-Amblève, tant pour la gastronomie franco-thaïlandaise préparée avec exigence par Xueling Zhang que pour la sélection de vins pointue de son mari, Liankang Ji, qui assure avec maestria le service dans l’écrin feutré de la salle.

Voie de l’Ardenne 108, Chaudfontaine / Bonheur Simple



Héliport Brasserie, le plus accessible

De ce restaurant étoilé, le Michelin loue la cuisine d’une « grande finesse » qui « vaut l’étape », et de fait, la cuisine d’inspiration française de Frédéric Salpetier vaut le détour. Toutefois, si vous comptez vous y attabler pour une occasion romantique, festive ou autre, on vous recommandera plutôt d’y réserver aux beaux jours, pour profiter d’une table avec vue sur la nature verdoyante aux alentours, la salle du restaurant manquant quelque peu de charme.

Allée des Érables / Héliport Brasserie



Riva Brasserie, le plus chic

Autre endroit, autre « brasserie » qui n’en a aussi que le nom, car dans ce vaisseau admirablement rénové façon intérieur de bateau de luxe, qui abritait d’ailleurs jadis L’Héliport avant son déménagement à Colonster, l’équipe de Max Guldentops sert une cuisine dont l’élégance évoque les meilleures adresses de Knokke.

Si on a quelque chose à fêter, ou simplement envie de se gâter, on y vient pour les croquettes de crevettes grises, suivies des fettucine au demi homard canadien, le tout accompagné d’une superbe sélection de vins.

Esplanade Albert Ier / Riva Brasserie



L’Air de Rien, le plus locavore

L’Air de Rien, l’air de ne pas y toucher, Stéphane Diffels, autodidacte de talent, a rassemblé autour de lui une équipe tout aussi douée, qui a désormais un écrin à sa hauteur dans une maison cossue rénovée avec goût.

On y savoure des préparations qui font la part belle au fumage et aux ingrédients locaux et de saison, et on ne résiste pas au plaisir de s’offrir une promenade postprandiale dans le joli village où se trouve le restaurant.

Place du Vieux Tilleul 14, Esneux / L’Air de Rien



Didier Galet, le plus avantageux

Dans les environs de l’Air de Rien, on notera également la Maison Didier Galet, où le chef revisite avec plaisir et inventivité les classiques de la gastronomie française tandis que son épouse officie en salle. La présentation des plats est soignée, le service, attentionné, et le rapport qualité-prix suffisamment avantageux pour qu’on puisse s’y attabler sur un coup de tête, simplement parce que la vie est une fête.

Grand Bru 27, Sprimont / Didier Galet



Moment, le plus festif

Si l’ambiance animée de ce restaurant aux cocktails enivrants n’en fait peut-être pas l’endroit idéal pour une célébration intimiste, reste que tant la carte que le cadre, sans oublier l’ambiance susmentionnée, en font un endroit idéal pour s’offrir une soirée festive, rythmée par la cuisine décomplexée de Jonathan Servais, secondé en salle par son épouse et bras droit, Marie Halkin.

Rue Bonne Fortune 17 / Moment



Cabale, le plus chaleureux

De la haute cuisine géorgienne? Parfaitement, et le pari du couple aux manettes, Tina et Yann, est plus que payant s’il faut en croire la salle, aussi remplie en semaine que le week-end. Le cadre, chaleureux dans tous les sens du termes, se prête plutôt aux mois d’hiver, tandis qu’aux beaux jours, on préférera s’attabler en terrasse pour profiter pleinement de la fraîcheur des préparations – et de l’air frais, avec vue imprenable sur le ballet animé de la place du Marché.

Rue des Mineurs 6 / Cabale



Delys, le plus charmant

« Cuisine moderne et produits du terroir », tel est le credo de cette maison de bouche gourmande en périphérie de la Cité ardente, où ingrédients précieux et recettes élégantes et modernes sont servies dans un cadre feutré qui n’est pas sans rappeler l’écrin étoilé du Mijlpaal, à Tongres. Un coup de coeur culinaire, parfait pour un tête-à-tête.

Rue d’Yername 3, Verlaine / Delys



Au Moriane, le plus central

Si son menu compte, avec celui de chez Toma, parmi les plus chers de Liège, le Moriane ne désemplit pourtant pas moins que l’enseigne de Thomas Troupin. La faute ou plutôt grâce à la cuisine précise de Sébastien Lam, passé par plusieurs établissements londoniens avant de poser ses valises dans sa ville natale. De son échappée outre-Manche, il a gardé une approche audacieuse de la gastronomie, mais aussi un goût pour le métissage des saveurs, qu’on retrouve avec plaisir dans ses assiettes.

En Neuvice / Au Moriane



Origo, le plus récent

Dernier arrivé sur la scène gastronomique liégeoise, Origo a déjà enflammé les gourmets, alléchés par la manière irrésistible dont le duo à la tête de l’établissement se joue des codes, proposant une cuisine raffinée, certes, mais aussi extrêmement ludique voire presque artistique dans sa présentation. Vous l’avez lu ici en exclusivité: il s’agit-là du prochain établissement liégeois incontournable, pour le plaisir de la gastronomie ou en cas de grande occasion à fêter comme il se doit.

Rue Thier Del Dague 72 / Origo