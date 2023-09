4 nouveaux bars liégeois qui sortent de l’ordinaire

Si la réputation festive des Principautaires n’est plus à faire, il ne faudrait pas croire pour autant qu’ils étanchent leur soif sans discernement. La preuve avec ces 4 nouveaux bars liégeois qui sortent (vraiment) de l’ordinaire.

Cocktails alambiqués, présentation soignée, attention portée à tous les clients potentiels, même ceux pour qui la fête est plus folle sans alcool… Ces bars liégeois récemment ouverts ont tout bon – et ne font que cimenter un peu plus encore la réputation festive du 4000. Suivez le guide!

Bar Tana, où la magie opère

Ouvert par l’équipe à qui Liège doit déjà le spectaculaire Baci, le Bar Tana a posé ses précieuses potions dans l’écrin du Théâtre de Liège, où il fait office de délicieux préambule (ou digestif) au restaurant de Maxence Louis, également à la tête du Tana avec son sommelier, Jonathan Lopez, aux commandes de la carte de ce bar pas comme les autres. C’est qu’ici, les cocktails ne tiennent pas tant de la mixologie que de la magie, entre illusions d’optiques et saveurs surprenantes, avec une attention toute particulière accordée à la présentation.

Place du XX août 16 – Bar Tana

Bitter, « sexy & fun«

Sexy et gai, c’est ainsi qu’Emeric et Morgane, les instigateurs de cette nouvelle adresse, décrivent leur concept. Tout juste ouvert à la rentrée 2023, Bitter est une ode à la joie dont le cri de ralliement est « buvez, dansez, recommencez ». Tout un programme, qu’on suit avec plaisir entre les cocktails aux saveurs complexes qui ont fait la renommée d’Emeric, la sélection de vins pointue de Morgane, et une série d’assiettes pensées pour accompagner au mieux chaque verre – et prolonger délicieusement la soirée…



Rue de la Casquette 25 – Bar Bitter

Losmoz, la fête sans le mal de tête

Ici, pas une goutte d’alcool n’est servie, mais cela n’empêche nullement ce néo-bar de l’hyper centre d’être festif. Au contraire, même, softs, vins et bières sans alcool côtoyant une sélection de mocktails et autres « fruicktails » inventifs au possible.

Rue Souverain Pont 12 – Losmoz

L’Arborizo, un bar à manger

Qui a dit qu’un bar devait forcément se limiter à sa définition de « débit de boissons »? Certainement pas Pauline Taquet, fondatrice de L’Arborizo, son bar à risotto ouvert pile à temps pour la rentrée des classes dans une rue idéalement située à proximité de plusieurs écoles. Champignons, chorizo, saumon, poireaux: c’est un cocktail de saveurs qui s’invite dans la préparation de la dizaine de risottos différents proposés dans ce bar à manger



27 rue Saint-Gilles – L’Arborizo

