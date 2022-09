Dix adresses secrètes pour se régaler local à Ibiza

Les aficionados le savent: la plus animée des îles des Baléares regorge de coins tranquilles à peine effleurés par les touristes. Ellen Wauters nous livre ses endroits préférés pour déguster de savoureux mets locaux ou rencontrer de souriants artisans.

Ibiza Food Studio: «Dans une petite ruelle de la partie ancienne de la ville d’Eivissa, on déguste un remarquable menu à huit plats, composé selon la récolte des environs. Une cuisine franco-méditerranéenne très pure, qui comble aussi les végétariens.»

ibzfoodstudio.com

Bar Milagros: «Ce bar à tapas contemporain situé à Santa Gertrudis, le plus beau village de l’île, ne dispose que de trois tables. On y mange les meilleures sardines accompagnées de «pan con tomate» et de délicieux vin naturel.»



Aubergine by Atzaró: «Un classique à San Miguel. Mon plat préféré est la salade de fenouil à l’orange et au romarin. Bien sûr, tout est cultivé dans la ferme-hôtel des propriétaires: l’Atzaró Agroturismo Hotel.»

aubergineibiza.com

Bar Can Berri: «C’est mon entrepreneur qui m’a filé ce tuyau. Aucun touriste ne connaît Sant Agusti, un petit village doté d’une chapelle qui s’illumine en soirée. On y mange le poisson du jour ou une délicieuse «pasta vongole» avec les habitants du coin.»

barcanberri.com

El Bigotes: «Exploité par un vieux monsieur dans une petite baie, cet établissement sans chichis permet de manger littéralement les pieds dans l’eau. On n’y sert qu’une variété de poisson par jour.»

Camino Cala Boix a Cala. Mastella 138T, Cala Mastella

Mercado: «Tous les samedis, c’est jour de marché sur la place du village de Buscastell. Une dame âgée y vend de la paella végane. On trouve aussi les légumes des agriculteurs locaux et toutes sortes de produits artisanaux: huiles, savons maison, paniers en osier… On se pose ensuite au Can Tixedó Art Café, mon café favori. Tous les fermiers des environs viennent déjeuner sur le pouce ici avant leur siesta. J’y déguste un «chili sin carne» deux fois par semaine.»

Crystal Mountain: «Un lieu en pleine forêt, où l’on croise de nombreux yogis en quête de cristaux. Sous un gigantesque arbre ancestral, on peut prendre une «crystal shower» censée purifier nos énergies. Pas fan de spiritualité? Aucun problème: l’endroit constitue aussi un magnifique décor de balade.»

Atlantis: «Après une promenade en montagne, non loin d’Es Vedra, on tombe sur une petite ville qui semble engloutie par l’eau. C’est ici qu’ont été extraits les blocs de roche ayant servi à la construction d’Eivissa, ce qui a donné naissance à une belle lagune turquoise.»

Alpacas Ibiza: «Il y a quelques années, deux Anversois ayant fui l’agitation citadine ont créé une ferme d’alpagas. Avec leur laine, ils confectionnent des écharpes, des ponchos et des couvertures.»

alpacasibiza.com

The Farm Ibiza: «Francesca et Alonzo peuvent être qualifiés de nouveaux hippies. Ils ont créé cette ferme écologique où ils réalisent notamment des bouquets de fleurs. Si vous leur demandez gentiment, ils se feront un plaisir de vous faire visiter les lieux ou même de vous organiser un petit atelier…»