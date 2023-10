Le restaurant de la semaine: le Manneken Pis Café, où le chef semble avoir tout pigé

Si un jour, on nous avait dit que l’on dînerait dans une adresse du centre-ville faisant face au célèbre Manneken-Pis – et, qui plus est, portant le même nom que lui –, on ne l’aurait pas cru.

Eh bien, cette expérience aux contours d’attrape-touristes s’est produite. Et l’impensable a jailli: on s’est régalés. L’affaire n’est pas anecdotique, elle est le symptôme d’une lame de fond en passe de modifier le cœur historique de Bruxelles.

L’hypercentre change. D’anciennes enseignes sont reprises par des exploitants éclairés qui cultivent la tradition gourmande en même temps que l’excellence. On pense à In ‘t Spinnekopke ou encore au Bouillon Bruxelles, deux établissements devenus des vitrines exemplaires pour la capitale.

Désormais, il faut également compter avec le Manneken Pis Café. Café? Le rez-de-chaussée de l’endroit se présente de fait comme un débit de boisson, au décor fraîchement rénové. Mais depuis peu, l’étage fait place à un restaurant joliment mis en scène, notamment par le biais d’une imposante composition végétale réalisée à partir de fleurs de houblon, sous de vieilles poutres en bois séculaires.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Une cuisine savoureusement iconoclastes

Avec beaucoup d’intelligence, il a été fait appel à Milan La Roche (St Kilda, Tuck Shop) pour imaginer une carte jouant avec la tradition culinaire bruxelloise. Le chef a tout pigé – on regrettera juste les horaires d’ouverture serrés – qui signe des propositions à partager fraîches et super créatives.

Tout commence avec un «pottekeis», mélange caractéristique de fromage frais et fort. Servi avec de bonnes tranches de pains et des radis, la spécialité boostée au lambic – on la doit à La Fruitière, fromagerie devenue incontournable – réjouit. C’est également le cas du boudin blanc feuilleté à la croûte croquante à souhait.

En plus de donner dans le juteux, notre homme distille des préparations savoureusement iconoclastes. On pense à ces «pêches au thon», longtemps moquées à la façon d’un vêtement respirant par trop les années 80, qui retrouvent ici des couleurs sous une feuille de riz croustillante et une sauce façon vitello tonnato. Le tout s’arrose des jus vifs et frétillants que l’époque a bien raison de chérir.

© michel verlinden

Envie de découvrir un nouveau restaurant ? Découvrez notre liste de bonnes tables en Belgique