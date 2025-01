Le resto de la Semaine: Krevette, à Lille, la nouvelle table du chef de Klok

Envie de prendre le large? D’un shot d’iode sans avoir à sortir le ciré? C’est jusqu’à Lille qu’il faut louvoyer, vers une cantine aux dimensions modestes où le capitaine Florent Ladeyn (auberge du Vert Mont, Bloempot, Klok à Bruxelles…) mène les saveurs à très bon port. Une «traversée sensorielle»? On l’écrirait si l’expression n’était pas exsangue. Disons alors qu’elle bat en brèche l’idée, avancée par Alain Damasio, qu’à l’heure des algorithmes et des tablettes, la matérialité ne serait plus qu’une «nostalgie».

A mille lieues de cet horizon désincarné, Krevette se touche, se hume, s’écoute et surtout se déguste. Les murs en Inox, presque cliniques, renvoient une lumière froide, tandis que les rideaux de plastique rouge orangé, s’interposant entre l’extérieur et l’intérieur, embrasent la salle. Cette dualité visuelle semble être l’âme du lieu: minimalisme brut mais pensé, s’amusant avec l’idée d’un laboratoire gastronomique, d’un fish & chips ultrafonctionnel, voire d’un décor dystopique.



Une expérience iodée à la perfection

Dans l’assiette, ça tangue. Des propositions segmentées en trois volets ­– «Pour commencer», «A partager (ou non)» et «Desserts» – qui célèbrent les chasseurs des mers ou les agriculteurs flamands ayant prêté allégeance à la permaculture. En guise de mise en bouche, six bulots grillés sur la braise – le poste «flamme nue» est assuré par une cheffe hyper-concentrée – déploient des notes fumées soulignées par une mayonnaise à l’huile de poireaux.

Plus gourmand encore, le toast de pain noir ne radine pas sur les crevettes grises enrobées d’une sauce gentiment spicy. Si les têtes et les queues ont été ôtées, l’exosquelette chitineux de la partie centrale de l’arthropode subsiste, les bouchées y gagnent en texture. Même réconfort au bout de la fourchette pour les tagliatelles d’encornets grillés que dépaysent une huile de citronnelle, du daïkon cru et de la laitue de mer. Enfin, le pain perdu servi avec de la chantilly et de la glace de pollen confirme que l’adresse n’a pas seulement le pied marin.