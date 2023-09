Les adresses préférées d’Aurélie Kluyskens, cheffe d’Uma

Passée à la gastronomie sur le tard, la cheffe officie depuis un an au restaurant Uma. Elle s’est formée auprès de grands noms comme ‘t Zilte ou le Chalet de la Forêt.

San Sablon

«Je suis assez férue de concepts qui réinventent la gastronomie. J’ai en toute logique trouvé géniale cette idée de San Degeimbre consistant à faire manger les convives dans un bol avec une cuillère pour seul couvert. Outre la facilité logistique, c’est un coup de maître car, du fait qu’il se présente à la manière d’une demi-sphère enveloppante, un bol rempli de nourriture envoie un message de satiété au cerveau. C’est gourmand et extrêmement rassurant à la fois. Egalement remarquables à mes yeux: les déclinaisons proposées qui s’inspirent des saisons et des récoltes du potager de L’Air du Temps à Liernu. Le tout est d’une cohérence totale, c’est assez visionnaire comme approche.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

12, rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles sansablon.be

La Pizza è Bella Gourmet

«Je suis une grande fan de pizza. Je teste régulièrement des enseignes et celle-là compte parmi mes préférées. En réalité, mon premier test s’est déroulé pendant le confinement, donc en take-away… autant dire pas vraiment des conditions idéales. Pourtant, j’ai eu une vraie révélation. Par la suite, j’ai appris qu’ils étaient dans les cinq meilleures pizzerias d’Europe. Je voulais absolument aller sur place pour vérifier. Depuis, c’est devenu ma cantine, j’y vais dès que je le peux. La pâte est impeccable, elle s’inscrit dans la tradition napolitaine de bords plus résistants et d’un centre moelleux. Mon choix? La «Spora» avec de la burrata à la truffe.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

43, rue Froissart 1040 Bruxelles lapizzaebellagourmet.be

Chouconut

«Il ne s’agit pas véritablement d’un restaurant mais d’un salon de thé imaginé au départ par deux pâtissiers passés par de grands restaurants. Comme le nom l’indique, trois spécialités sont proposées ici: les choux à la crème, les donuts, ainsi que les cookies, dont je suis une totale addict. Je recommande tout particulièrement ces derniers qui sont moelleux à l’intérieur et croquant à l’extérieur, c’est assez irrésistible. Mon favori? Sans hésiter, celui au caramel au beurre salé. Cela vaut vraiment la peine de déguster sur place au calme. J’accompagne ces petites merveilles d’un bon jus de fruits de chez Alain Milliat.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

46, avenue Jean Volders 1060 Bruxelles chouconut.com

Itadaki Max

«Le chef qui a ouvert cet endroit est un passionné du Japon. Il a eu la bonne idée de dédier son établissement à une spécialité encore trop méconnue sous nos latitudes: le takoyaki. Maxime Dumont travaille ces sortes de boulettes contenant des morceaux de poulpe avec un soin infini. Ils sont à la fois tendres et croquants. C’est d’autant plus surprenant que son adresse, qui a la taille d’un mouchoir de poche, s’affiche sans chichis, elle évoque en cela les izakayas nippons, ces lieux dédiés à la boisson et au grignotage. J’aime beaucoup ce contraste entre raffinement des mets et caractère brut du lieu. Il ne faut pas rater non plus ses gyozas qui sont délicieux.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

24a, place des Wallons 1348 Ottignies- Louvain-la-Neuve itadakimax.com

Retrouvez notre guide complet des adresses préférées des foodies