Nos 15 meilleures terrasses cachées à Bruxelles pour profiter du soleil

Avec le retour des beaux jours, vous vous demandez sûrement où boire un verre en toute quiétude, si possible un peu éloigné de l’agitation de la ville. Cours cachées, jardins intérieurs, terrasses discrètes… La rédaction a fouillé dans ses grimoires pour vous proposer ses meilleures adresses d’initiés afin de profiter du soleil à Bruxelles.

Le bar Perché, à Saint-Gilles

En plein cœur de Saint-Gilles, sur la très animée chaussée de Charleroi, c’est un rooftop unique en son genre qui se laisse découvrir à l’envi. Au sommet du Jam Hotel, le Perché offre une vue panoramique sur les toits de Bruxelles, avec une orientation plein ouest, idéale pour les couchers de soleil. En cas de grosse chaleur, il est même possible de piquer une tête dans la piscine.



Chaussée de Charleroi 132

Le Perché

Le Flore, au Bois de la Cambre

C’est à l’orée du Bois de la Cambre que le Flore vous attend. Endroit idéal pour s’extraire du rythme effréné de la ville, sa grande terrasse se déploie dans une ambiance chic et tendance. On s’y retrouve en couple ou entre amis, autour d’une jolie carte de boissons et de grignotages en tous genres. Le week-end? C’est brunch au soleil!



Avenue de Flore 3/4

Le Flore

La Guinguette du Rouge-Cloître, à Auderghem

La Guinguette Jeanne, ouverte tous les jours de mai à septembre, permet presque d’humer l’air de la forêt de Soignes située juste à côté. Au menu ? Bières locales et artisanales, cocktails, plateaux apéros et petite restauration. Parfait pour une halte lors d’une promenade ou pour une parenthèse en mode nature au sein du Rouge-Cloître et son décor pastoral.



Rouge-Cloître, 1160 Auderghem

La guinguette Jeanne

Le Jardin Hospice, au centre-ville

A deux pas de la Place Sainte-Catherine, le Jardin Hospice s’est installé au cœur des jardins de l’Institut Pacheco, dont les bâtiments néoclassiques inaugurés en 1827 confèrent au lieu un cadre atypique. Ambiance guinguette avec lampions, tables de brasseurs, transats et terrain de pétanque étalé sur 3500 mètres carrés: on s’offre ici une escale inattendue et parfaitement décontractée en pleine zone urbaine.



Rue du Grand Hospice, 7 1000 Bruxelles

Jardin Hospice

52 and the Secret Garden, à Ixelles

Direction la chaussée de Vleurgat pour découvrir ce restaurant italien aux saveurs authentiques qui bénéficie d’un atout de taille: un véritable jardin bucolique et romantique à souhait où règne une tranquillité absolue. La cuisine ouverte fait défiler les plats ultra-frais, servis par un personnel avenant. Idéal pour une soirée en amoureux… par exemple.



Chaussée de Vleurgat 52, 1050 Ixelles

52 and the Secret Garden

Alice Restaurant & Cocktail Bar, avenue Louise

C’est sur une autre avenue emblématique de Bruxelles qu’est situé ce merveilleux Alice Restaurant & Cocktail bar: l’indémodable avenue Louise. Derrière la façade d’une superbe maison de maître datant de 1883, le restaurant gastronomique à la déco design se prolonge en une vaste terrasse boisée où il est possible de manger à l’ombre des hêtres centenaires. C’est sur le point de rouvrir (vers la mi-avril) et on a hâte !



190 Avenue Louise – 1050 Brussels

Alice Restaurant

L’Estaminet de la Maison des Arts, à Schaerbeek

Planqué juste derrière l’église Sainte-Marie, cet Estaminet a tout d’un grand. Le cuistot favorise la nourriture locale et de saison, façonnant des soupes gourmandes ou des sandwiches en tous genres, le tout accompagné de grandes rasades de bières bruxelloises et/ou de café équitable. La cerise sur le bonheur? Les tables sont installées dans le jardin, autour de la fontaine, loin du tumulte de la ville.



147 Chaussée de Haecht, 1030 Schaerbeek

La Maison des Arts

Le Brugmann, à Forest

Comment parler des plus beaux écrins de verdure gourmands de Bruxelles sans mentionner le Brugmann ? Clairement l’endroit idéal pour une mise au vert sans quitter la ville. Une adresse raffinée à souhait, cachée entre l’avenue éponyme et le parc de l’Abbé Froidure. Sous le soleil ou les chaufferettes, on profite du splendide jardin tout en se régalant d’une cuisine inventive. La garantie d’un moment privilégié, à coup sûr.



52/54 Avenue Brugmann, 1190 Forest

Le Brugmann

Le Tavernier, à Ixelles

C’est le repaire des étudiants branchés gravitant autour du Cimetière d’Ixelles. Sa réputation, presque mythique, en fait une véritable institution. Sa grande terrasse n’y est certainement pas pour rien: ce genre de bulle extérieure est plutôt rare dans le quartier. Bien sûr, on y boit des verres entre amis jusque très tard. La météo fait des siennes ? Pas de panique, une partie de la terrasse peut être couverte… voire chauffée en hiver.

Chaussée de Boondael 445, 1050 Ixelles

Le Tavernier

Le Comptoir Rodin, à Etterbeek

On s’envole pour le Proche-Orient avec le Comptoir Rodin et sa cuisine fusion belgo-israélienne. Situé dans l’unique vestige de l’ancien hôpital militaire de Bruxelles, le lieu possède une superbe terrasse, aussi paisible que verdoyante, cachée juste derrière le restaurant. On apprécie, entre autres, la formule brunch du samedi et dimanche (qui convient même aux petits loups) à 29 euros pour les adultes et 13 euros pour les enfants.



Avenue Auguste Rodin 8, 1050 Ixelles

Le Comptoir Rodin

Le restaurant Albert, au centre-ville

Direction le 5e étage de la Bibliothèque Royale de Bruxelles – KBR pour les intimes – afin de découvrir cet endroit (très) bien caché. Au pied du Mont des Arts, on file vers un rooftop qui offre une vue époustouflante sur la capitale. Le lieu est aussi un restaurant ultra-gourmand servant une cuisine bio, de saison et brandissant l’étendard flamboyant du concept « de la ferme à l’assiette ».



Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles

Albert

Le Chalet Robinson, au Bois de la Cambre

On emprunte une barque pour gagner l’une des terrasses les plus agréables de Bruxelles. Niché sur une île perdue en plein milieu du bois, le Chalet promet un vrai moment de détente. Ici, exit la frénésie et le bruit. C’est entouré d’eau, en toute sérénité, que l’on prend l’apéro puis qu’on se plonge dans une carte qui remplit parfaitement – et généreusement! – son rôle de « brasserie ».



Sentier de l’Embarcadère 1, 1000 Bruxelles

Le Chalet Robinson

Les Super Filles du Tram, à Ixelles

Véritable institution, c’est LE resto de burgers bruxellois par excellence. Si l’adresses ravit les gourmands depuis dix ans, on oublie souvent que le jardin/terrasse situé à l’arrière du bâtiment permet de manger sous un joli ciel bleu. Résultat? Comme par miracle, on atterrit soudainement dans un cocon de tranquillité, loin du brouhaha de la place Flagey.



Rue Lesbroussart 22, 1050 Ixelles

Les Super Filles du Tram

LaVallée, à Molenbeek

Situé dans une ancienne blanchisserie, LaVallée ne se contente pas d’offrir une place de choix à des artistes de tous bords via des expos, des festivals ou un espace de création: elle dispose aussi d’une belle terrasse où il fait bon partager un verre entre amis ou en famille, tout en mangeant un petit bout. Tiens, par exemple, ce vendredi 21 avril, s’y organisent les Apéros LaVallée avec les artistes Elzo Durt et Singularity A.I. On se retrouve là-bas?



Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Molenbeek

La Vallée

La Fabrique, au parc d’Egmont

La Fabrique, c’est un havre de quiétude complétement inattendu qui, au cœur du Sablon, prend la forme d’un jardin public à l’anglaise. Boire ou manger: il ne faut surtout pas choisir. Dans cet écrin de verdure, on lunche ou on brunche à loisir, tout en sirotant des « homemade drinks » ou des cocktails sur une terrasse mi-ensoleillée, mi-ombragée.



Boulevard de Waterloo 44, 1000 Bruxelles

La Fabrique

