Matin-midi-soir : trois nouvelles adresses pour se régaler toute la journée à Bruxelles 

La scène gastronomique bruxelloise est en constante évolution. Chaque semaine ou presque, de nouvelles enseignes fleurissent dans les rues de la capitale. Petit tour d’horizon de ces nouveau hotspots qui nous régalent du matin au soir.

On prend le petit-déjeuner (voir plus) chez Pinpin, dans les Marolles

Ça y est, la petite boulangerie des Marolles a enfin pointé le bout de son nez. Ouverte depuis fin mai, Pinpin inonde le quartier populaire de Bruxelles de ses miches dorées et on en redemande! Ici, on fait les choses dans les règles de l’art, voire même mieux. Des produits artisanaux, à partir de matières premières locales, à grand coup de levures et farines anciennes et dans le respect de notre terroir puisque le beurre, le lait et les graines et noix sont sourcés en Belgique.

Et dans cette boulangerie où il fait bon vivre et boire son café, on s’inscrit également dans un cercle vertueux. La récup’ est au rendez-vous dès que possible – l’enseigne collabore avec les magasins bio du coin pour revaloriser leurs invendus, qu’ils intègrent dans leurs créations. Définitivement local jusqu’au bout des ongles, la céramique utilisée ici vient de chez Chloë Ange, jeune céramiste bruxelloise, et a été créée spécialement pour l’endroit.

Mais la particularité de l’endroit c’est qu’en plus de nous régaler avec de délicieux scones, financiers et croissants, une partie de la boulangerie se mue en cave (gourmande et drôlement alléchante). Et dans ce cellier, on fait le plein de pinards natures, cidres et bières en tout genre. On se laisse tenter aussi par quelques tartinades, cafés de spécialités et surtout par les fabrications originales de la maison, comme une miche au pesto de fanes et à la tome de brebis qui mérite le détour. (Sans oublier les focaccias, tout simplement à tomber.)



Pinpin

Rue Blaes, 152

Ouvert jeudredi de 8h à 17h et Samanche de 8h30 à 15h30

On brunche chez Bisou, dans le Châtelain

Dans la liste des nouvelles adresses qui fleurissent le quartier du Châtelain, nous appelons Bisou ! Nouveau projet en date de Chloé Sengier à qui l’on doit déjà les enseignes Coco Donuts et Crème, l’ancien Framboisier doré (qui était une petite institution dans le quartier pour un bon cornet de glace) a été entièrement transformé avec goût par l’entrepreneuse bruxelloise et le cabinet d’architecture Zazie Maquet. Comptoir en boule à facettes, banquettes confortables en épais velours orangé et compositions murales en néons habillent l’endroit trendy qui fait un carton plein depuis son ouverture début du mois.

Dans nos assiettes, on teste la brioche perdue à la sauce Bisou, un plat gourmand et régressif à souhait avec sa ganache au chocolat praliné, sa sauce caramel et ses éclats d’amandes. Côté salé, on déguste avec plaisir un délicieux shakshuka et le « bisous smash toast » au rafraichissant houmous de petit pois.

Petit plus de l’endroit ? Sa grande (et surprenante) terrasse en arrière-boutique, où il fait bon s’attabler au calme au cœur du Châtelain.



Bisou

Rue du Bailli, 35

Ouvert lun-ven de 8h à 18h et sam-dim de 9h à 18h

On s’attable le soir venu chez Malmö, à Ixelles

Avis à tous les amateurs de fruits de mer, de poissons et autres joyeusetés sous-marines, on a trouvé l’adresse idéale pour vous : Malmö. Alors non, pas besoin de s’envoler pour la Suède pour le coup, on se dirige juste vers la Rue Américaine où le numéro 88 s’est érigé depuis quelques semaine en temple de la seafood.



Situé juste en face de Verigoud, l’enseigne qui a pignon sur rue a été inaugurée officiellement après de longs mois de travaux le 29 juin. C’est que l’ouverture initiale était prévue pour la fin d’année mais des retards de travaux ont repoussé le jour J.



Et on y sert quoi dans ce repaire d’aficionados de coquillages et crustacées ? Au menu, des huitres, bigorneaux et bulots se partagent en apéro, sans oublier les traditionnelles croquettes de crevettes, un gourmand bun brioché au merlu snacké ou encore un tartare de maquereaux au saké viennent compléter une carte fournie et ultra fraiche. Et dans nos verres ? Du vin blanc évidemment, choisi avec soin et à consommer avec modération (ou pas…)



Malmö

Rue Américaine, 88

Ouvert mar-jeudi de 17h à 23h, vendredi de 12h à 14h30 et de 17h à 23h et le samedi de 12h à 23h

