Braise-moi!: cinq adresses Fooding tout feu tout flamme, en Belgique

Envie de manger à la braise étoile ? Le guide Fooding déballe ses plans bouillants qui mettent sur le barbeuc barbaque, poissons et végétaux très chauds… Attention, de Liège à Gand, ça va chauffer !

Aster, à Bruxelles, la table qui va faire long feu

Le nouveau resto bruxellois Aster vous fait voir rouge… de plaisir ! Aux fourneaux, le chef Túbo Logier allume de divines braiseries, arrosées de vins nat’ par le sommelier Ydris Gryson. Une paire à peine trentenaire mais déjà légendaire, puisqu’elle a connu In de Wulf à Dranouter et Chambre Séparée à Gand – un parcours brûlant qui les a transformés en véritables maîtres du feu ! Dans leur repaire à l’improbable devanture bardée de carcasses de barbues, les compères envoie un menu dégust’ entre terre et mer, avec par exemple une racine d’ail des ours braisée, ou une roussette grillée nappée de miso de châtaigne… Bref, une adresse du feu de Dieu !

Aster, Antoine-Dansaertstraat 202, 1000 Bruxelles. www.aster.brussels

Colson, à Liège, la boucherie qui a le feu sacré

Tout est bon dans le Colson ! Pleins feux sur le meilleur dealer de protéines de la Cité ardente, devant lequel une queue longue comme un jour sans faim s’étire durant les beaux jours… et même les moins beaux ! Pour le lèche-vitrine ? Des viandes haute goûture issues d’animaux bien élevés qui sauront se tenir sur le barbecue, mais aussi des charcut’ et plats traiteurs tueurs : saucisses au fenouil, à l’estragon ou à l’ail des ours ; ravioles à la truffe et au salami Saltufo ; boulets liégeois, tête de veau, vol-au-vent… Une fois le repas avalé, il ne vous restera plus qu’à mettre la viande dans le torchon !

Boucherie Colson, En Neuvice 42, 4000 Liège

Commotie, à Gand, la villa qui montre de quel bois elle se chauffe

Pour manger sur des charbons ardents, cap sur cette cossue villa flamande en bord de nationale, où un brasero donne le ton une fois passé le portail : Commotie est un rêve magrittien pour esthètes de l’assiette ! Dans la cuisine-spectacle organisée autour d’un envoûtant brasier, le chef Thomas Gellynck et son équipe passent à la flamme tout ce qui brille et se grille, à l’instar de cette sublime lotte maturée dans un énorme bouquet d’aneth et du beurre au charbon, mouillée d’un bouillon d’arêtes de poisson crémé, ou ce kebabeke d’agneau antigaspi’, à poser avec des pickles de cima di rapa et d’échalote sur un mini-flatbread au yaourt – et, en bonus, une belle râpée de cœur d’agneau séché… Inoubliable.

Commotie – Victor-Braeckmanlaan 367, 9040 Gand. www.commotiegent.be



Røk, à Gand, le corner qui ne fait pas de fumet sans feu

Mordu·e·s de viande fumée ? Direction le Hal 16, un food court campé dans un ancien entrepôt des docks de Gand, où Arthur Messiaen comble les appétits bidocheurs depuis son corner Røk, équipé d’un barbecue texan et d’un gril argentin. Le chef y maîtrise l’art (bien plus délicat qu’il n’y paraît) des fumaisons et grillades, qu’il a pris le temps de peaufiner en Amérique latine… Le pitch vous a enfiévré ? Attendez de goûter le saint-pierre braisé entier, le brisket de bœuf fumé, ou les choux de Bruxelles grillés accompagnés de crème aigre et d’œufs de poisson… Mention spéciale pour les tables de Biergarten en terrasse, histoire de faire bombance avec vue sur la presque-mer.

Røk, Dok-Noord 4B, Hal 16, 9000 Gand. www.instagram.com/rokbarbecue



Table d’Ho, à Anvers, le resto qui donne chaud

Après avoir embrasé le bitume anversois au volant de son food truck, le chef San-Ho Correwyn a posé ses couteaux dans un bel espace boisé, où il met désormais le feu à (la) table avec de grésillants barbeucs coréens – une préparation culte de la péninsule, on ne peut plus partageuse. Le mode d’emploi ? Grillez la poitrine de porc, le bœuf ou le poulet mariné, fourrez la viande dans une feuille de laitue, tartinez de sauce au doenjang (de la pâte de soja fermentée), et dévorez avec du kimchi, du riz bien cuit et un bouillon au tofu. Un dernier conseil : ne vous brûlez pas les doigts !

Table d’Ho – Gitschotellei 188, 2140 Anvers. tabledho.squarespace.com/

Le Fooding se met à l’heure belge ! Dans son premier guide noir-jaune-rouge, rien de moins que 400 adresses de restaurants, chambres, bars, caves et commerces qui font le goût de l’époque à travers tout le pays. En vente dès maintenant en librairie (20 €).

