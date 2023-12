Où trouver un bon cougnou à Bruxelles ? 

Pâtisserie typique belge, le cougnou est synonyme de période de fête et de gourmandise. On a dégoté pour vous 6 enseignes où déguster cette petite douceur à Bruxelles.

Ils sont au chocolat, aux raisins, au sucre ou même nature, et dès le début du mois de décembre ils envahissent les vitrines de nos boulangeries et pâtisseries pour être principalement dévorés au moment des fêtes. Légèrement sucré, au bon gout de beurre et à la mie légère, ces fameux cougnous se laissent manger à l’envi.

Mais c’est quoi un bon cougnou ?

Cougnou, bonhomme, cougnolle ou encore coquille, les noms de cette viennoiserie typique de nos contrées sont nombreux mais tous désignent la même chose : un petit pain brioché, préparé à la fin de l’année, composé principalement de farine, de beurre, et de sucre. Sa forme, si particulière, rappelle celle de l’enfant Jésus, emmailloté dans la crèche.

Plusieurs variantes sont acceptées : au sucre, aux raisin secs, au chocolat… Mais un cougnou digne de ce nom se doit d’avoir une texture moelleuse à souhait et une mie bien alvéolée, filante et légère.

Les meilleures adresses pour en déguster

L’Épi d’Or

C’est peut-être le temple du cougnou à Bruxelles, L’Épi d’Or, située dans la commune d’Auderghem a fait de cette spécialité belge sa spécialité. Véritable marque de fabrique de la maison, le cougnou s’y décline dans tous les styles et goûts.

Renard Bakery

La boulangerie incontournable de la place Fernand Cocq ouverte depuis 2015 sert aussi, parmi toutes ses pâtisseries et autres gourmandises des cougnous qu’elle propose en trois variations : sucre, raisin et chocolat. Simple et efficace, mais pas besoin d’esbrouffe quand c’est bien maitrisé.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Fine

Si l’enseigne est plutôt connue pour sa maitrise du tournage, comprendre l’art du feuilletage et de ses préparations fines, Fine Bakery se frotte également aux cougnous. Qu’on appelle ici « manneles », la version alsacienne de nos cougnous, et qui sont remplis de gourmandes pépites au chocolat !



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Succulante

Cette pâtisserie fait la part belle du végétal en ne proposant que des pâtisseries et viennoiseries véganes. Tordant le cou aux préjugés au passage, toutes les créations sucrées de l’établissement se passent de beurre et d’œuf. Et il en va de même pour les cougous qui sont dispos pendant les fêtes et sont bluffants !



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Kapa Café

Cette boulangerie-pâtisserie entend bien honorer ses racines grecques en proposant diverses préparations venues toutes droit du Péloponnèse. Pourtant, au moment des fêtes, l’enseigne s’essaye aussi à la pâtisserie belge et produit de délicieux cougnous. En quantité limitée cependant. Premier arrivé, premier servi donc !



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gateau

En plein cœur d’Etterbeek, la gourmande pâtisserie, Gateau, propose depuis le 1er décembre ses traditionnels (et fameux cougnous). Cette année, ces derniers se déclinent en deux versions : une première plus simple aux pépites de chocolat et une autre, plus originale, au sucre, raisin et zeste d’agrumes. On commence par laquelle ?



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A lire aussi: Namur: 10 adresses dédiées aux gourmandises sucrées