Namur: 10 adresses dédiées aux gourmandises sucrées

Namur regorge d’adresses locales et gourmandes 100% dédiées aux plaisirs sucrés. Cupcakes, biscuits et chocolats en passant par une toute nouvelle gaufre à l’effigie de la capitale wallonne, il y en a pour tous les goûts.

1. Ta Mère La Gaufre

Bruxelles et Liège avaient déjà la leur. Namur peut désormais se targuer d’avoir une gaufre à son effigie. Ovale et marquée du Y symbolisant le confluent entre la Sambre et la Meuse, elle a vu le jour en août dernier sous l’impulsion de l’humoriste Guillaume Wattecamps, mieux connu sous le nom de GuiHome Vous Détend.



La recette qui se veut à la fois « aérée et croquante » est signée Guillaume Gersdorff. Ce chef namurois possède déjà plusieurs établissements dans la capitale wallonne. Pour créer ce produit signature qu’ils rêvent de voir devenir un des nouveaux emblèmes de la ville, les deux compères ont demandé à un artisan de leur produire des moules sur-mesure.

Bien vu, le fameux Y en creux permet d’accueillir opportunément la garniture. Du caramel au beurre salé, du chocolat ou même de la confiture abricot-thym. On notera que Ta Mère La Gaufre propose également des versions salées. Dont la déjà célèbre « petits gris beurre à l’ail » mettant à l’honneur l’escargot. Symbole par excellence de la ville.

16 rue des Bouchers, 5000 Namur

2.Pralinez-moi

C’est dans le chocolat que Romain Detré, cuisinier de formation, a fait le choix de transmettre sa passion pour les bonnes choses. On est loin ici du design épuré des petits carrés qui se ressemblent tous. Le jeune chocolatier a fait le pari de la couleur. Il utilise pour cela des colorants naturels. Et ne s’interdit pas non plus l’usage du chocolat blanc banni par certains puristes.

Il voit d’ailleurs le chocolat comme un contenant qu’il aime ensuite farcir au gré de ses envies, en mettant les fruits à l’honneur. Certains de ses chocolats XXL se dégustent d’ailleurs comme de véritables desserts.

Notre artisan s’est aussi fait connaître pour ses boules en chocolat. Farcies de plein de bonnes choses, on les faire fondre dans le lait.



Vous en avez l’eau à la bouche mais vous n’avez pas prévu de passer à Namur prochainement? Un vaste choix de pralines peut être commandé sur le site de Pralinez-moi.

59 rue des Fossés Fleuris, 5000 Namur

3.Cornet ou Petit Pot?

Fort du succès rencontré par leur pop-up store ouvert en 2020 dans le centre de Namur, Julien et Maxime Desart ont décidé de s’installer pour de bon dans le piétonnier. Grâce à Cornet ou Petit Pot, plus besoin d’aller jusque Wépion pour déguster les célèbres glaces de l’artisan glacier Fleur de Lait.

Vanille de Madagascar, pistache de Sicile, miel de montagne, cacao de premier choix, caramel au beurre salé maison décuit à la crème, ganache et coulis de fruits maison, fraises de Wépion, autant d’ingrédients savoureux que l’on retrouve dans la composition des glaces et sorbets.

L’été, les deux frangins embarquent même tous ces délices à bord de leur camionnette rétro ambulante pour se rendre sur les festivals et autres réjouissances.

Mais l’endroit s’est aussi fait connaître par ses « Bubble Gaufres ». Autrement dit des gaufres comme on en déguste au Japon notamment. Et qui tiennent leur nom des alvéoles remplies de pâte qui les composent. La manière la plus populaire de les consommer consiste à les enrouler comme un cornet avant de les saupoudrer de sucre impalpable. On peut même ensuite les farcir de glace, nappée ou non de sauce chocolat ou caramel.



Le tout à consommer sur place ou à emporter.

3 rue des Fripiers, 5000 Namur

4. Mistinguette

Dans sa boutique aux allures de bonbonnière rétro, Elise Bajart fait la part belle aux biscuits à l’ancienne qui telle la madeleine si chère à Proust vous ramène directement en enfance.



Rochers, cookies, meringues, mélo-cakes, biscuits sablés, financiers, fondants au chocolat sans oublier bien sûr le speculoos, tout est fabriqué dans l’atelier, à Wépion, à base de produits sélectionnés chez les producteurs locaux

Les spécialités – comme la vitrine du magasin dont la déco vaut à elle seule le détour – varient selon les saisons.

2 rue Saint-Jean, 5000 Namur

5. Coffee and More

Amateurs de cafés de spécialité, vous avez poussé la bonne porte. Dans ce établissement cosy toujours rempli d’étudiants, le chien Khala est là pour vous rappeler qu’ici, c’est « pet friendly ». Si les puristes apprécieront de pouvoir déguster des cafés aussi rares qu’originaux soigneusement curatés par la patronne, celle-ci a également mis un point d’honneur à développer des « latte » aux parfums originaux.



Dans les bestsellers on pointera notamment les saveurs Oreo et pumpkin spice, saupoudrées de crème fouettée faite maison avec en topping des Maltesers, du Kinder Bueno ou du Bounty.

On y sert aussi des milkshakes et toutes sortes de pâtisseries qui se terminent en « cake » comme le carrot cake, le cheesecake spéculoos/beurre de cacahuète ou encore le banana cake aux pépites de chocolat. De l’avis des habitués, le pancake chocolat banane vaut à lui seul le détour.

Le tout fait sur place bien évidemment.

21 rue Emile Cuvelier, 5000 Namur

6. Les Cup’Inn

Lorsqu’Amélie et Pauline décident en 2014 d’ouvrir un salon de thé, elles ont bien l’intention de dépoussiérer le concept pour le mettre au goût du jour. Elle jettent alors leur dévolu sur « la » pâtisserie du moment : le célèbre cupcake qu’elles décident de revisiter à leur manière.

Loin des standards américains, elles l’allègent en sucre et retravaille la pâte la rendre plus légère. Exit aussi la crème au beurre remplacée par des ganaches montées aériennes, des meringues italiennes moelleuses et les « cream cheese » fondants.

Bien trop gourmandes pour se limiter à une seule pâtisserie, elles ajoutent très vite à la carte des cookies, des brownies, des cheesecakes et des choux à la crème.



En plus de la carte permanente, l’équipe de pâtissières des Cup’Inn crée chaque mois de nouvelles recettes de cupcakes. Aux côtés des pâtisseries, elles vous proposent aussi un grand choix de boissons gourmandes et faites maisons telles que le chocolat chaud marshmallows ou encore la limonade citron-framboises. Il est également possible d’acheter tous ces délices en ligne et de commander des gâteaux personnalisés.

11 rue Haute Marcelle, 5000 Namur

7. Belle & Chocolat

Belle & Chocolat, c’est d’abord une marque de chocolats bio et fairtrade imaginée par Louise Gérard. Designer industrielle de formation, elle a appris à travailler le chocolat chez les meilleurs, avec Benoît Nihant, notamment.

En novembre, la chocolatière qui a vu en septembre le guide Gault & Millau lui décerner le prix de la “Découverte de l’année” a ouvert sa première boutique dans le centre de Namur.



Dans ses bestsellers, on retrouve la désormais célèbre Tablette N°1 qui regroupe une sélection de plusieurs chocolats qui vous feront voyager de la Colombie au Congo, en passant par le Pérou et l’Equateur.

La sélection est éclectique tant au niveau des terroirs que de l’intensité en cacao. Il ne vous reste plus qu’à les craquer, les identifier et les comparer. Pour compléter l’expérience, l’histoire de chaque chocolat vous sera relatée, par écrit et en image.

La maison propose également des pralines fourrées au graphisme particulièrement soigné. Toutes les créations peuvent également être commandées en ligne sur le site de Belle & Chocolat.

De plus, un arbre est planté pour chaque tablette vendue.

38 rue des Carmes, 5000 Namur

8. La Maison des Desserts

Impossible de parler gourmandise sans citer cette institution namuroise. Tout a commencé avec une chocolaterie, créée en 1946 par madame Fronville qui lui donna son nom. Dans les années septante, son neveu Etienne de Hucorne reprend l’affaire et ouvre en 1993 une pâtisserie tea-toom qui depuis lors ne désemplit pas.

On y trouve un large choix de pâtisseries qui changent au rythme des saisons, mais aussi des viennoiseries fines, un assortiment de pains et un large choix de glaces et autres gâteaux glacés. Un espace de petite de restauration occupe également une partie de cette superbe bâtisse du 17e siècle.



En plus des chocolats et autre macarons, c’est aussi ici que vous pourrez mettre la main sur des Biétrumés, ces caramels au beurre ou au chocolat et noisettes torréfiées spécialités de Namur.

17 rue Haute Marcelle, 5000 Namur

9. Thomas Manini

Faudra-t-il bientôt consacrer Namur capitale du chocolat? C’est en ses murs que le chocolatier Thomas Manini a également décidé d’ouvrir une boutique en 2023. Passionné de chocolat depuis sa petite enfance, c’est avec sa grand-mère qu’il fabriquera ses toutes premières pralines.

Après avoir travaillé dans de grandes maisons bruxelloises pendant 15 ans, il lance finalement sa propre marque grâce au soutien indéfectible d’Olivier Sepulle, son compagnon, qui est d’ailleurs son premier goûteur.

Ses pralines qu’il a voulues volontairement plus petites proposent des saveurs inédites. On pointera notamment la praline Cerise infusée aux pétales de coquelicot, les truffes abricot miel ou encore le coeur tendre Camille au caramel au beurre salé façon crème brûlée.



Comme les autres gourmandises de la maison – on pense à ces mélo-cakes de compétition qui valent à eux seuls le déplacement – tout est fabriqué à la main dans son atelier de Jodoigne. Coffrets et ballotins peuvent également être commandés sur l’e-shop.

10 rue de la Croix, 5000 Namur

10. Carrément Bon

Certes, il vous faudra quitter le centre ville pour découvrir toutes les spécialités de Carrément Bon qui compte désormais 6 adresses. Ici, tout est fait maison, de la pâte feuilletée à la pâte à tartiner, à partir d’ingrédients de qualités et locaux – du beurre et du lait de ferme toute l’année, des fraises de Wépion en été… – aussi souvent que possible.

Difficile de ne pas trouver son bonheur dans ce qui sort du fournil et des ateliers. Les pains tradition, fruit d’une fermentation lente au levain naturel, sont fabriqués avec une farine locale produite en Hesbaye.

Les viennoiseries 100% pur beurre sont aussi disponibles sous forme de produits crus congelés à cuire à la maison si l’on n’a pas envie de se lever le matin.

A rayon pâtisserie les entremets raffinés rivalisent avec les produits de la tarterie comme les croûtes aux fruits, les moelleux au chocolat et autres tartes tradition.



Ajoutez à cela des macarons, des cookies, des pralines et des chocolats de dégustation et vous comprendrez comment vous pourrez difficilement sortir d’ici les mains vides.

382 chaussée de Louvain à 5004 Bouge

