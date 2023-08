Tapas fever: nos 6 adresses de food-sharing préférées à Bruxelles

Le concept est loin d’être neuf, et pourtant il continue toujours d’exciter autant nos papilles. On a répertorié 6 tables conviviales où le partage règne en maitre (pour le plus grand plaisir de nos estomacs) dans la capitale. Et c’est à s’en lécher les doigts !

1. Babette, le plus exotique

Avec son slogan « Sharing with love » on se devait d’ajouter Babette à notre liste. Petite sœur du restaurant italien Nina resto-bar, l’adresse de sharing food propose un véritable tour du monde avec son menu à picorer gourmand.



Planche de fromages italiens, croquettes aux crevettes (de chez nous), houmous, raïta pakistanais, ceviche et tacos, tajine ou encore tataki, la carte saura ravir tout épicuriens en mal de vadrouille. Et l’on déguste le tout dans un décor joliment pensé où quelques touches exotiques (comme le papier peint) viennent rehausser le rose poudré des banquettes et les petites tables en marbre blanc. Mention spéciale pour le bar rond style années 20 qui trône au centre de la salle.

Le soleil brille sur Bruxelles ? Alors n’hésitez pas à profiter de la vaste terrasse du lieu, de 65 couverts environs, qui permet de profiter au mieux de l’ambiance du quartier animé de Bailli où l’adresse a pris ses quartiers.



Chaussée de Waterloo 578, 1050 Ixelles

2. Vérigoud, le plus dépaysant

L’adresse logée au cœur du Chatelain s’est taillée une place de choix dans le cœur des foodies bruxellois. Alliant un concept de food-sharing de qualité et assorti de tequila et mezcals triés sur le volet, dans un joli décor pensé jusqu’au moindre détail, l’adresse à tout pour plaire.



C’est qu’on est très loin des décors de taquería éculés et surchargés. Non non, ici place à l’élégance et à la sobriété. Ainsi dans une salle aux teintes épurées, on s’attable sur les tables éparpillées çà et là dans la salle ou même directement au comptoir pour partager de délicieux plats mexicains jusqu’à s’en lécher les doigts, accompagnés des délicieux cocktails de la maison. Pas amateur de cuisine épicée? pas de panique, plusieurs options sont disponibles pour les papilles les plus sensibles. Et un trio de sauces servi à table permet de relever à sa guise ses propres assiettes.



Rue Américaine 85, 1050 Ixelles

3. Tero, le plus durable

Ici, on joue la carte du local à mort. Chez Tero, on aime les aliments sains, belges et de saison qui se déclinent dans des plats gastronomiques faisant la part belle aux légumes, à partager dans l’ancien atelier de l’artiste symboliste belge Fernand Khnopff.



Et si l’adresse fait la part belle au terroir, elle s’inscrit également dans une démarche de circuit court poussant le concept de la ferme à la fourchette à son paroxysme. L’endroit peut d’ailleurs s’enorgueillir d’un Bib Gourmand, obtenu grâce à sa « cuisine légère, remplie de finesse et aux saveurs généreuses et séduisantes. » Des assiettes locales donc, où chacun plante sa fourchette à l’envi. On réserve quand?



Rue Saint-Bernard 1, 1060 Saint-Gilles

4. Kitchen 151, le plus convivial

Départ imminent pour le bassin méditerranéen avec une soirée chez Kitchen 151, porté par l’inénarrable Simona El-Harar. L’enseigne régale le Matongé depuis presque 10 ans désormais et certains n’hésitent pas à la qualifier de meilleure adresse méditerranéenne de la capitale.

Et chez Simona, on se régale avec les doigts avec une combinaison de plusieurs mezze que l’on partage sur les petites tables de son restaurant qui respirent bon la convivialité et l’échange. L’endroit est d’ailleurs joliment décoré aux murs peints de vert et respire l’authenticité et la promesse d’un joli moment partagé.

Du Maroc au Liban, en passant par la Syrie et son Israël natal, la cheffe nous propose le meilleur de la cuisine levantine avec un menu qui change au gré de ses envies. Et on en redemande!



Chaussée de Wavre 145, 1050 Ixelles

5. Anju, le plus authentique

C’est une escapade du côté du pays du matin calme que Anju nous propose. Dernier projet en date du chef Sang Hoon Degeimbre, l’adresse propose des plats typiquement coréens à partager.

Mais pas question de sombrer dans le banal et dans le déjà-vu, ça serait mal connaitre le chef. Ici, on sort des clichés de la cuisine coréenne et on en propose une copie revue et corrigée aux saveurs authentiques pour manger vraiment comme là-bas.

Au menu donc, pajeon, yukhoe et japchae et autres spécialités coréennes que l’on accompagne de plusieurs banchan à partager tous ensemble et qui accompagne nos plats. Le cadre, bien que minimaliste, regorge de clins d’œil bien sentis et qui ne sont pas sans rappeler le pays du matin calme. Objets dénichés lors des voyages du chef et ramenés dans sa valise, photographie, papier et caractères traditionnels, tout est fait pour nous assurer un voyage à Séoul, le temps d’une soirée.



Rue de la Source 73, 1060 Saint-Gilles

6. Mylène, le plus festif

Et si on allait manger dans un chouette restaurant entre amis qui se transforme après le service en discothèque? C’est la promesse de Mylène, un bar-restaurant qui a récemment ouvert ses portes. Sur les lieux de l’ancien El Café – tristement connu pour avoir été le théâtre de violences sexuelles – ce nouveau projet entend bien faire table rase du passé et continuer de faire vibrer le quartier du cimetière d’Ixelles.

« Manger, boire et danser » voilà le leitmotiv du lieu qui les jeudis, vendredis et samedis soir, repoussent les tables de son restaurant contre les murs pour accueillir divers DJ et se métamorphoser en bar dansant à l’ambiance festive.

Et dans nos assiettes? La cuisine de Mylène, c’est comme la bonne humeur, ça se partage. Alors on commande à plusieurs et on picore çà et là une cuisine du monde qui nous fait voyager de l’Asie au Moyen-Orient. On épingle surtout les tacos (au porc ou végétarien) ou encore le chou-fleur rôti, et on salue les nombreuses alternatives végétariennes.



Avenue de la Couronne 463, 1050 Ixelles