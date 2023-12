Qui de mieux placés que les chefs et professionnels de la gastronomie pour vous recommander les meilleures tables? On les a interrogés sur la question et voici les restaurants où ils et elles vont à Liège quand ils ne sont pas derrière leurs propres fourneaux.

Toma, recommandé par Sebath Capela, chef de l’Indrani Lodge

«Ici aussi, ce n’est pas seulement la cuisine qui me parle. Thomas Troupin, en raison de son parcours, m’inspire beaucoup de respect. Je trouve également que c’est quelqu’un qui sait fédérer une équipe autour d’un projet commun. C’est aussi une personne que j’écoute attentivement. Cela dit, on n’a pas besoin de savoir tout cela quand on vient s’installer à sa table liégeoise qualifiée à juste titre d’«immersive». Du début à la fin, son menu est sans la moindre fausse note. Evidemment, ce qui est terriblement séduisant, c’est sa manière de travailler les viandes dans son four à bois. Il arrive à faire des dosages parfaits, que ce soit sur le fumage, le croquant ou les réductions.»



70 bis, boulevard de la Sauvenière 4000 Liège toma-restaurant.be

Magma, recommandé par Catherine Mathieu, sommelière à Pépite

«Pour moi, Elisa Canovo et Tom Foguenne ont tout compris. Ces deux-là, qui n’ont même pas 30 ans, écrivent un nouveau chapitre de la gastronomie dans le décor d’une maison un peu biscornue scandée de poutres en bois. Ce duo, plutôt sans a priori, sans doute parce qu’il est autodidacte lui aussi, a eu l’intelligence de retravailler le menu unique, qui peut parfois être frustrant, sous la forme d’assiettes à partager super inventives. J’ai encore en mémoire quelques plats comme la poitrine de porc laquée servie avec des fèves et une intense sauce XO à base de shiitakés, voire cette délicieuse pizzette rehaussée de fenouil, de stracciatella, d’olives et de rondelles de citron tranchées à la mandoline.»

43, rue Porte aux Oies, 4020 Liège – magma-liege.be

Merry, recommandé par Joke Michiel, manager du Souvenir

«Lors d’un récent citytrip à Liège, j’ai été bluffée par Merry. Cela faisait longtemps que je n’avais pas goûté quelque chose d’aussi délicieux et innovant. Dans ce nouveau restaurant au sein d’une superbe maison de maître, règne une ambiance intime. Le couple à la barre de cette adresse est plein d’enthousiasme. Ils ont fait leurs armes chez Humus x Hortense à Bruxelles et Couvert Couvert à Louvain. La cuisine créative qu’ils proposent dans un menu fixe est rafraîchissante et contemporaine: ils ne travaillent pas avec des produits chers mais transforment plutôt des ingrédients locaux de saison en de surprenantes préparations. On peut aussi y goûter des vins nature soigneusement sélectionnés.»

15, rue des Carmes 4000 Liège merry-restaurant.be

