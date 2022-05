Petit guide urbain de Liège (3/3): Nos adresses gourmandes

Bien que la Cité ardente soit traditionnellement associée à Tchantchès, son quotidien est plus proche de celui d’Epicure, et le diem s’y cueille du petit-déjeuner aux petites heures au gré de savoureuses adresses.

Matins câlins

Souvent imité, jamais égalé, Grand Maison est le repaire de celles et ceux qui sont du matin, ou du moins, pour qui le petit-déjeuner est sacré. Il se savoure ici à base de produits frais et locaux, avec des assiettes qui changent de jour en jour mais sont toujours généreusement garnies. Le bonus? La terrasse, détentrice du titre de plus ensoleillée de la ville.

37, quai de la Goffe. grandmaison.be

Sur le pouce

Les confinements auront permis à Alizée, alias alia.rds pour ses près de 30 000 abonnés Instagram, de peaufiner son projet d’ouvrir une adresse physique où partager ses recettes. Le résultat: Gordita, où la couleur est partout, de la déco au contenu des assiettes lorgnant avec gourmandise du côté de l’Amérique latine. Envie de grignoter en battant les pavés? Passez donc chez Saperlipopette a la patate, antre salé récemment ouvert par le dealer de sucre préféré de Liège, Une Gaufrette Saperlipopette, où le cornet de frites est croustillant comme dans un fritkot, délicieuses sauces maison en prime. Pour honorer les liens qui lient Liège à l’Italie, direction l’Altro Maccheroni, sa terrasse lumineuse et ses pâtes sublimes. Celles au ragù pimenté à la n’duja sont incontournables.



Saperlipopette a la patate, 8, rue des Mineurs.

Festins de rois

Même s’il faut réserver (très) longtemps à l’avance, ¡ Toma!, nouveau repaire du chef étoilé Thomas Troupin, vaut l’attente. A moins de tester plutôt la cuisine élégante et inventive de Sébastien Lambert-Carabin, servie dans le cadre historique restauré avec goût du Moriane. Au Moment, Jonathan Servais sert une gastronomie à son image, aventureuse et rock’n’roll, tandis que le Sauvage de Hyun Frère vaut largement un passage sur les hauteurs pour savourer ses préparations délicates.

Au Moriane, 55, En Neuvice.

Moment, 17, rue Bonne Fortune.

Santé!

Et avec tout ça, on boit quoi? Un des cocktails créatifs et follement photogéniques du Volga, au cadre aussi enivrant de l’afterwork aux petites heures de la nuit. Ou alors les bières et vins naturels du Blaes Bar, où l’on sirote au son des vinyles. Pour un apéro gourmand à souhait, on pousse la porte de la Grand Poste, son rooftop et son food market.