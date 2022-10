Le restaurant de la semaine: la Grappe d’Or, une expérience itinérante en deux étapes

Inquiétude: en passant du charmant petit village de Torgny à la ville fonctionnelle d’Arlon, Clément Petitjean et Monia Aouni n’ont-ils pas pris le risque de perdre leur âme? L’interrogation se justifie d’autant plus que la nouvelle implantation ne vend pas du rêve: une imposante villa en bordure de Nationale 4. La vérification sur place s’imposait.

© michel verlinden

Rôdé à la pratique d’une cuisine de haut vol se posant mille et une questions, le couple gomme toutes les craintes. Contre le supplice de l’immobilisme d’un repas qui s’éternise, le tandem a imaginé une expérience itinérante en deux étapes. La première, réchauffée au feu de bois, consiste en des prémices servis sur une petite table ronde. L’atmosphère néo-rustique de cet espace évoquant les contours modernisés d’une vénérable auberge est propice à un nuancier de saveurs allant du sorbet aux herbes fraîches à l’huître iodée. Pour un couple, la formule est idéale, créant cette bulle d’intimité qu’une vie en mode accéléré efface. La mise en (bonne) condition effectuée, il est temps de passer du sas de décompression à la salle proprement dite. Architecturé par des voiles, des rideaux de tulle et des nuages en treillis dont l’ombre se projette sur les murs, le lieu du repas s’affiche onirique, refusant la trivialité du réel. Autant dire que ces contours flottants contrastent à merveille la cuisine d’un Petitjean plus précis que jamais. On en prend la mesure à la faveur d’un tartare de veau poétisé par des câpres de capucine, de l’algue et de la maquée fumée. Cette ode joliment construite dit le talent du chef à imaginer des assiettes aussi complètes et synesthésiques que des biotopes… sans jamais tomber dans l’élucubration. A ce jeu de la composition totale ayant le bon goût de s’ancrer dans la mémoire affective, celle d’un dimanche familial, l’épaule d’agneau confite ne déçoit pas, elle qui convoque crème aigre, kimchi, gigot rôti jus réduit et choux. Enfin, il faut pointer le vrai bonheur de pouvoir cheminer à travers le menu en compagnie d’accords centrés sur la bière – une sélection allant de la Brasserie de la Mule (Schaerbeek) à celle de la Semois (Florenville).