Le restaurant de la semaine: La Taqueria

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Raphaël Helsmoortel et Serge Frank sont deux food-entrepreneurs anversois à succès. Au total, le duo a signé une petite dizaine d’enseignes qui mêlent les provenances, de la Chine au Japon en passant par le Liban et le Mexique. Pour rendre grâce à ce dernier pays, les deux comparses se sont même aventurés jusqu’à Bruxelles où ils ont installé une Taqueria. L’endroit évoque la «cantina» – un type de bar, initialement réservé aux hommes, où l’on a coutume de boire du mezcal et de grignoter des «botanas» (sorte de tapas) – dans une version ultrafestive. Au fil d’un décor coloré qui joue avec les codes de la «lucha libre», le fameux catch mexicain, l’atmosphère est électrique. On crie, on rit, on s’alcoolise – notamment à coups de margarita maison, élaborée avec du mezcal, qui s’enfile comme un simple jus de citron. Un joyeux bordel qui aurait dû déboucher logiquement sur un personnel peu aimable et une cuisine envoyée par-dessus la jambe. Mais c’est tout le contraire qui se passe devant nos yeux ébahis. Le personnel reste stoïque au cœur de ce chaos, prenant les commandes et apportant les plats avec le sourire. Cela dit, ce qui surprend le plus, c’est la cuisine. Même s’il s’agit d’une street food sans ambition particulière, les portions envoyées sont juteuses et pleines de saveurs. C’est vrai des tacos al pastor, qui restituent les contours originaux de la préparation, notamment à travers une vraie crêpe à la farine de maïs (et pas un ersatz tex-mex) et surtout par le biais de tranches d’ananas infusées au mezcal. On apprécie le fait que l’endroit ait la bonne idée de proposer quelques préparations végétaliennes qui tiennent la route, comme les crispy cauliflower fritters, du chou-fleur délicieusement caramélisé dans une sauce barbecue au jalapeño fumé. Seule l’assiette de loaded nachos déçoit un peu en raison d’un fromage mal réparti et agglutiné en boules pas très digestes. Et les desserts? La carte mentionne «Cocktails are a dessert, right?». Right.

