Néo-snacks: 3 adresses sucrées-salées en Belgique

C’est le nouveau mercato alléchant des néo-snacks où l’on déguste vite et bien: faire passer du côté du sel un mets associé au registre sucré.

1. Ode à la gaufre à Namur

De loin, ça ressemble à une bonne blague, l’humoriste GuiHome et le chef Guillaume Gersdorff, formé à la pâte fraîche en Italie, se sont mis en tête d’imaginer une gaufre pour Namur – Liège et Bruxelles ayant déjà la leur. La texture – à la fois légère, onctueuse et croquante – mais aussi la forme du résultat – un dessin qui rappelle la confluence de la Meuse et la Sambre – et les garnitures – petit-gris beurre à l’ail, crémeux artichaut… – invitent à prendre l’affaire au sérieux.

Ta mère la gaufre, 16, rue des Bouchers, à 5000 Namur. @tamerelagaufre sur Instagram

2. Prendre de la brioche à Tournai

2 © SDP

François Vandevenne a choisi d’élargir l’horizon gustatif du pain brioché. Avec pas mal d’à-propos, il a scindé sa carte en deux parties: chaude et froide. Sur la trame de généreux sandwichs fluffy, en provenance de la maison Bruynooghe, le trentenaire décline des garnitures qui font mouche: bœuf snacké et brie, mais également poulet et ananas rôti au miel, voire burrata accompagnée d’abricots caramélisés et pesto de basilic.

Francook, 3, rue Royale, à 7500 Tournai. @francook

3. Version végane à Bruxelles

3 © SDP

De retour des Etats-Unis, Arthur Fonteyne a décidé de lancer un concept de restauration axé sur la gaufre salée. Il a investi un salon de thé ponctué de jolis détails: sol en terrazzo nougat, sérigraphies signées Alechinsky…. Difficile de résister à ses créations qui font valoir une base de pâte végane améliorée d’inserts (tomate séchée, brocoli par exemple). On retient «L’italienne» avec jambon soyeux, roquette et crème d’artichaut.

Roquette, 37, rue de Rotterdam, à 1080 Bruxelles. @resto.roquette

